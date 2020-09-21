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Selçuk Bayraktar, Cezeri'yi anlattı

NTV canlı yayınına katılan Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri hakkında bilgi verdi.
 21 Eylül 2020 21:32
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Selçuk Bayraktar, Cezeri'yi anlattı

Türkiye'de teknoloji alanında birbirinden değerli projelerin gerçekleşmesine öncülük eden T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl Gaziantep'in ev sahipliği yapacağı TEKNOFEST öncesi NTV canlı yayınına katıldı.

NTV Muhabiri Yağız Şenkal'ın sorularını yanıtlayan Bayraktar, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri hakkında da bilgi verdi.

Selçuk Bayraktar, Cezeri'yi anlattı VİDEO

"10-15 YIL SONRA TRAFİKTE GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Dünyada bu alanda birçok çalışmanın mevcut olduğunu söyleyen Bayraktar,

"Bu araçlar yakın zamanda kullanıma girmeyecekler. Belki 10 yıl belki 15 yıl sonra trafikte görmeye başlayacağız. Yakın bir gelecekte belki kırsal alanda kullanımı öngörebilirz."

dedi.

Aracın içine binerek bilgi veren Bayraktar,

" Bir uçan araba nasıl olur öğrenmek için yaptığımız bir prototip diyebilirim. Otomatik uçabiliyor. Sizin hata yapmanızı engelleyecek bilgisayar yönetiyor. Yapay zeka ile donatılmış bir bilgisayar sisteminden bahsediyoruz. Bir anlamda tümüyle çok az bir eğitimle, ehliyet alabilecek bir eğitimle uçmanıza imkan sağlaması gerekiyor. "

 ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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