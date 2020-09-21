Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Antalya'da Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|21 Eylül 2020 21:37
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Antalya'da Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 19.56'da merkez üssü Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 89 kilometre derinlikte kaydedilen deprem can ve mal kaybına yolaçmadı.
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