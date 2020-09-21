İstanbul'da yeni baro için 2 bin imza toplandı
|21 Eylül 2020 21:40
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Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre; Hukukçular Derneği Başkanı ve İstanbul 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Cavit Tatlı, bugün (21 Eylül) itibarı ile gerekli 2 bin imzaya ulaştıklarını aktardı.
Herhangi bir aksilik olmaması için yarın da imza toplamaya devam edeceklerini açıklayan Tatlı, "Son anda aksilik olmaması amacıyla 2 bin 100 imza ile başvuru yapmak istiyoruz. Son anda vazgeçenler, üye olmaya engel durumu olanlar olabilir. Şu anda 2 bin rakamını geçtik. Bir gün daha imza toplayıp Çarşamba (23 Eylül) günü TBB'ye başvuru yaparak ilk resmi adımı atmış olacağız" dedi.
'AVUKATLARA 'FİŞLENECEKSİNİZ' DİYE GÖZDAĞI VERDİLER'
"Çoklu baro" düzenlemesinin yürürlüğe girdiği günden bu güne iki buçuk aylık yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Tatlı, "kuramazlar" eleştirilerine de şu yanıtı verdi:
"Başından bu yana yeni baro kuramayacağımız yönünde algı yönetimi yapıldı. Kurmamızı istemediler, engellemeye çalıştılar. Avukatlara 'fişleneceksiniz' diye gözdağı verenler oldu. Sosyal medyada hakaretler ettiler. Sabır dedik, sabrettik. Biz sözümüzün arkasındayız. Ama biz bugün engelli aştık, buradayız. Baromuzu da kuruyoruz."
'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONU GENEL KURUL YAPACAĞIZ'
Diğer yandan yeni barolar, aralık ayında yapılacak Türkiye Barolar Birliği seçimlerine delege gönderebilmek için ekim ayındaki baro seçimlerinde genel kurullarını gerçekleştirmek zorunda.
Tatlı, İstanbul'da yeni kurulacak baronun TBB'ye delege gönderemeyeceği iddialarına da şu yanıtı verdi: "İstanbul 2 No'lu Baromuzu bu hafta kuruyoruz. Önümüzdeki hafta sonu da kuruluşumuzun genel kurulunu yapıp TBB seçimlerine delege yollayacağız." dedi.
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