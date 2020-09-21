Çavuşoğlu'dan Ermenistan'a uyarı: Aklını başına toplasın
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ı sert bir dille uyararak "Saldırganlığa son vererek aklını başına toplamaya çağırıyorum. Can Azerbaycan'ın haklı davasında daima yanındayız" dedi.
|21 Eylül 2020 21:41
|Yazdır
Dıişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Azerbaycan'a başsağlığı mesajı yayınlayarak "Ermenistan'ın saldırılarında bugün şehit düşen onbaşı Elşen Memmedov'a Allah'tan rahmet, ailesi ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Ermenistan'ı saldırganlığa son vererek aklını başına toplamaya çağırıyorum. Can Azerbaycan'ın haklı davasında daima yanındayız" ifadelerini kullandı.
Ermenistan'ın saldırılarında bugün şehit düşen onbaşı Elşen Memmedov'a Allah'tan rahmet, ailesi ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Ermenistan'ı saldırganlığa son vererek aklını başına toplamaya çağırıyorum. Can #Azerbaycan'ın haklı davasında daima yanındayız. 🇹🇷🇦🇿Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 21, 2020
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|3 askerin şehit olduğu çatışma ile ilgili açıklama
21 Eylül 2020 20:54
|Tunç Soyer'den 2 bin öğrenciye tablet ve bilgisayar desteği
21 Eylül 2020 20:35
|Bakan Selçuk, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti
21 Eylül 2020 20:31
|Vaka sayısı yeniden bin 700'ün üstüne çıktı
21 Eylül 2020 19:51
|CHP, Enis Berberoğlu için Meclis Başkanı ile görüşecek
21 Eylül 2020 19:49
|'Bazı kurumlarda işlem yapmak için Maske cezasının ödenmesi gerekecek'
21 Eylül 2020 19:11
|CHP'den Bakan Koca'ya yoğun bakım doluluk oranı eleştirisi
21 Eylül 2020 18:43
|Erdoğan: BM'nin yapısı, adil olmadığı gibi sürdürülebilir de değil
21 Eylül 2020 18:30
|AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı istifa etti
21 Eylül 2020 17:27
|Bakan Albayrak: Tarımsal büyümede Avrupa'da ikinciyiz
21 Eylül 2020 16:02