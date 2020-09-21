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Yandex Türkiye ofisini kapatıyor!

2011 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Rusya merkezli arama motoru Yandex'in Türkiye'deki ofisini kapatma kararı aldığı öğrenildi.
 21 Eylül 2020 21:45
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Yandex Türkiye ofisini kapatıyor!

Rusya merkezli arama motoru Yandex Türkiye'deki ofisini kapatma kararı aldı.

Şirketin Türkiye'deki operasyonlarını Ekim ayından itibaren Rusya merkezli olarak devam edeceği öğrenildi.
Memurlar.Net
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