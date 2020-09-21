Yandex Türkiye ofisini kapatıyor!
2011 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Rusya merkezli arama motoru Yandex'in Türkiye'deki ofisini kapatma kararı aldığı öğrenildi.
|21 Eylül 2020 21:45
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