Köy imamı su ile çalışan 'ayısavar' kurdu
|21 Eylül 2020 21:50
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köy imamı Durmuş Ünlü (54), bahçesindeki arı kovanları ile sebze ve meyveleri ayılara kaptırmamak için tahterevalli benzeri "ayısavar" kurarak ucuz ve pratik bir çözüm geliştirdi.
İnebolu'ya bağlı Deliktaş köyünde imam olarak görev yapan Ünlü'nün bahçesinde kurduğu "ayıvasar" su ile çalışıyor.
Yatay şekilde duran ahşap direğin ucuna bağlı teneke kap su ile her dolduğunda ağırlaşınca aşağı doğru iniyor ve direği yerinden kaldırıyor. Bu sırada teneke kaptaki su yere dökülüyor ve ahşap direk tekrar yerine düşüyor. Bu sırada direğin sac levhalara çarpmasıyla büyük bir gürültü kopuyor.
Ünlü, AA muhabirine, bahçesindeki arı kovanları ile meyve ve sebzelere ayıların sürekli zarar vermesi nedeniyle böyle bir çözüm bulduğunu söyledi.
Arı kovanlarının etrafını sac ile çevirmesine rağmen yine de ayılara engel olamadığını belirten Ünlü, şöyle konuştu:
"Benim bu çevrilmiş olan sacın içinde arılarım var. Değişik zamanlarda ayı geldi 4 kovanımı aldı. Bu sacı çektim fakat yine beni burada çok rahatsız etti. Meyveleri bırakmadı, bir de bu bostanı, ekmiş olduğum mısır, fasulye bunları berbat etti. Bunu da ben çocukluğumda bir yerde görmüştüm. O şekilde bundan korkacağını düşünerek bunu yaptım ve faydasını gördüm. Şu anda 500 metre çevresinden buraya yanaşmıyor. Gece karşıdan daha net duyuluyor. Suyu gece azaltıyorum dakikada bir kere vuruyor. Daha seyrek çalışıyor. Ayı bu sesi duyunca aşağıdan yukarı gelemiyor."
Bahçesine gelen ayıları vurmak, öldürmek gibi bir düşünceye sahip olmadığını anlatan Ünlü, "Bunu 4 sene önce yaptım. O zamandan beri de rahat ettim. Ne fasulye yiyebiliyorduk, ne kiraz yiyebiliyorduk. Ayılar cevizin ağacına çıkıp cevizleri bile yedi. Vursan günah, vuramıyorsun. En azından böyle korkutalım dedik. Domuzlar için bahçeye elektrikli çit çektim ama ayıyı korkutmak için böyle pratik bir çözüm ürettim." diye konuştu.
Ünlü, kurduğu sistemin görenleri şaşırttığını kaydetti.
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