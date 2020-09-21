Van'da bazı etkinlikler, 15 gün süreyle yasaklandı
|21 Eylül 2020 21:55
|Yazdır
Van Valiliği, kentte düzenlenecek bazı etkinliklerin 15 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi ve korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla; Van ili coğrafi sınırları içerisinde 20/09/2020 tarihinden geçerli 05/10/2020 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun 17. Maddesine istinaden yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılmasının, çadır ve stand kurulmasının/açılmasının, imza kampanyası düzenlenmesinin, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının ise yukarıda açıklandığı üzere korona virüs salgınının göründüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyon temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bir ilde daha kamu kurumlarında HES Kodu zorunluluğu
21 Eylül 2020 23:25
|3 ilden yeni karantina haberleri geldi
21 Eylül 2020 23:00
|Kovid-19 Çağrı Merkezi ile evde test ve tedavi imkanı
21 Eylül 2020 22:45
|Karantinaya uymayan 3 kişi öğrenci yurduna gönderildi
21 Eylül 2020 21:47
|Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı
21 Eylül 2020 20:25
|Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde 16 kişi karantinaya alındı
21 Eylül 2020 18:17
|Bir ilde daha kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesi
21 Eylül 2020 17:57
|Tapuda bu yöntemle sadece imza için müdürlüğe gidebilirsiniz
21 Eylül 2020 16:46
|Bu ilde uygulanan 'bileklik' uygulaması, Türkiye geneline yaygınlaşacak
21 Eylül 2020 15:48
|İçişlerinden 'yüz yüze eğitim' açıklaması: 8 bin 495 ekip önlem alacak
21 Eylül 2020 15:40