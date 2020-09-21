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Babaannesinin ölüm tarihi için mahkemeye başvurdu

Elazığ'ın Ağın ilçesinde bir kişi, 1977'de vefat eden babaannesinin ölüm yılının Nüfus Müdürlüğünde sehven "1927" yazılması nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, bunun düzeltilmesi için yargı yoluna gitti.
 21 Eylül 2020 21:57
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Babaannesinin ölüm tarihi için mahkemeye başvurdu

Elazığ'ın Ağın ilçesinde yaşayan bir kişi, 1977'de vefat eden babaannesinin ölüm yılının Ağın Nüfus Müdürlüğünde sehven "1927" yazılması nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, bunun düzeltilmesi için mahkemeye başvurdu.

Suat S, ilçe adliyesinin Keban Adliyesine bağlı olması dolayısıyla Keban Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçeyle müracaat etti.

Davacı, dilekçesinde, 1888 doğumlu babaannesi Fatma S'nin, 1977'de vefat etmesine rağmen nüfus kayıtlarına ölüm yılının sehven 1927 yazıldığını, nüfus kayıtlarında da görüleceği gibi 1927'den sonra Mustafa, Yusuf Rahmi ve Abdurrahman isimli 3 çocuğunun dünyaya geldiğini belirterek, gerekli düzeltmenin yapılmasını talep etti.

Suat S, AA muhabirine, babaannesinin ölüm yılının düzeltilmesi için Ağın İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvurduğunu belirterek, "Nüfus Müdürlüğü yetkilileri ancak yargı yoluyla düzeltilebileceğini söyledi. Gerekli düzeltmenin yapılması için Asliye Hukuk Mahkemesine başvurduk, dava açtık." diye konuştu.

Suat S'nin kardeşi Semih S. ise 1929 doğumlu babası Mustafa S'nin 2016'da vefatından sonra veraset işlemine başladıklarını söyledi.

Bu süreçte, babaannesinin ölüm tarihiyle ilgili sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Semih S, bunun üzerine nüfus kayıt örneklerini çıkardıklarını belirtti.

"Nüfus Müdürlüğü tesciline göre 1927'de ölen babaannemin 1929'da babam, 1933 ve 1935'te de 2 amcam olmak üzere 3 çocuğu doğmuş." diyen Semih S, ölüm yılının yanlış yazılmasından dolayı veraset ilamı çıkaramadıklarını, babaannelerinden kalan taşınmazların devrini yapamadıklarını kaydetti.

Semih S, babaannelerinin ölüm yılının düzeltilmesi için çok uğraştıklarını, sonunda mahkemeye başvurmak zorunda kaldıklarını söyledi.
Anadolu Ajansı
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