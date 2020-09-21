Alman uçak devi Lufthansa 28 bin kişiyi işten çıkaracak
|21 Eylül 2020 22:13
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Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa, pandemi nedeniyle işten çıkarmayı planladığı çalışan sayısını 22 binden 28 bine yükseltti.
Kış aylarında talebin pandemi nedeniyle beklenenden daha düşük olacağını öngören şirket, filosundaki uçak sayısını da yıl sonuna kadar 760'dan 610'a indirecek.
Lufthansa daha önce koronavirüs nedeniyle orta vadede 100 uçağını hangara çekeceğini duyurmuştu.
Ayda 500 milyon euro kaybediyor
Şu an ayda yaklaşık 500 milyon euro kaybeden Lufthansa'nın pandemi öncesi 140 bin civarında çalışanı bulunuyordu.
Lufthansa, geçen Haziran ayında hükümetin kurtarma paketi kapsamında 9 milyar euroluk kaynak elde etmişti. Şirket, geçen ayki açıklamasında, bu yıl sonuna kadar normal kapasitesinin yüzde 50'sine, 2021'de de 2019'daki seviyesinin üçte ikisine ulaşmayı beklediğini duyurmuştu.
© Deutsche Welle Türkçe
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