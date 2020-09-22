MEB'den Öğretmenler Günü genelgesi

Öğretmenler Günü kutlama ve etkinlikleri Öğretmenler Günü'nün yer aldığı haftayı kapsayacak programlar ile gerçekleştirilecektir. Kutlama programlarının, öğretmenlerin "Bu Benim Günüm" diyerek gönülden sahipleneceği ve gönüllü katılacağı, aynı zamanda toplumun öğretmenin güçlü şahsiyetini ve adanmışlığını idrak edeceği etkinlikler olmasına ve etkinliklerde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına azami derecede dikkat edilecektir.

MEB'den Öğretmenler Günü genelgesi Öğretmenler Günü kutlama ve etkinlikleri Öğretmenler Günü'nün yer aldığı haftayı kapsayacak programlar ile gerçekleştirilecektir. Kutlama programlarının, öğretmenlerin "Bu Benim Günüm" diyerek gönülden sahipleneceği ve gönüllü katılacağı, aynı zamanda toplumun öğretmenin güçlü şahsiyetini ve adanmışlığını idrak edeceği etkinlikler olmasına ve etkinliklerde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına azami derecede dikkat edilecektir. 22 Eylül 2020 00:01 Devamını gör