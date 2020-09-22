MEB'den Öğretmenler Günü genelgesi
|22 Eylül 2020 00:01
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MEB koordinesinde yapılacak Öğretmenler Günü kutlama ve etkinlikleri, 2023 Eğitim Vizyonu'nun ana aktörü olan öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki algısının yükseltilmesine katkı sağlayacak, moral ve motivasyonlarını artıracak, birlik ve beraberliğini pekiştirecek programlarla, yurt içinde ve dış temsilciliklerimizde; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak şekilde kutlanacaktır.
18.09.2020 tarihli ve 2020/6 sayılı " 24 Kasım Öğretmenler Günü" konulu Genelgeyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Ahmet KANDEMİR
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