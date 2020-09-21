Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Haciz memurlarını gören esnaf kendini dükkana kilitledi
Avcılar'da borcu olduğu iddiasıyla karşısında haciz memurlarını gören şahıs, üstüne tiner dökerek kendini dükkana kilitledi.
|21 Eylül 2020 22:33
|Yazdır
Avcılar'da borcu olduğu iddiasıyla karşısında haciz memurlarını gören şahıs, üstüne tiner dökerek kendini dükkana kilitledi. Şahıs, polisin müzakeresiyle ikna edilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olay, Cihangir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Ö. isimli kişinin dükkanına borcunu ödemediği gerekçesiyle haciz memurları geldi. Memurları gören Ö. bir süre tartıştıktan sonra üstüne tiner dökerek kendisini dükkana kilitledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yaklaşık 1 saatlik müzakerenin ardından ikna etti. İkna edilen Mehmet Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Diyarbakır'da ambulans otomobile çarptı: 3 yaralı
21 Eylül 2020 23:09
|Ankara'da, sağlık çalışanları, barikat kurarak linçten kurtuldu
21 Eylül 2020 22:37
|Doktor istediği ilacı yazmadı diye intihara kalkıştı
21 Eylül 2020 20:28
|İkinci Emine Bulut olayı! Boğazını kesti eşarbıyla boğmaya çalıştı
21 Eylül 2020 18:53
|Çocuklarına işkence yapan cani babanın ifadesi ortaya çıktı
21 Eylül 2020 18:51
|Telefonuna gelen çekiliş linkine tıkladı, dolandırıldı
21 Eylül 2020 18:08
|Tartıştığı zabıtanın ayağının üstünden kamyonetle geçti
21 Eylül 2020 17:14
|Tutuklanan YouTuber'dan polise: Yanlış kişiyi gözaltına aldınız
21 Eylül 2020 17:08
|Küçük çocuğuna şiddet uygulayan baba serbest bırakıldı
21 Eylül 2020 16:47
|Otomobilinde eroin bulunan emekli polis tutuklandı
21 Eylül 2020 14:59