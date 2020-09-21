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Kovid-19 Çağrı Merkezi ile evde test ve tedavi imkanı

Adana'da, hizmete başlayan "COVID-19 Çağrı Merkezi", kendilerinde hastalık şüphesi olduğunu belirten vatandaşlara, mobil müdahale ekibiyle evde test ve tedavi imkanı sağlıyor.
 21 Eylül 2020 22:45
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Kovid-19 Çağrı Merkezi ile evde test ve tedavi imkanı

Adana'da, hizmete başlayan "COVID-19 Çağrı Merkezi", kendilerinde hastalık şüphesi olduğunu belirten vatandaşlara, mobil müdahale ekibiyle evde test ve tedavi imkanı sağlıyor.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı COVID-19 Çağrı Merkezi, COVID-19 şüphesi taşıyan vatandaşlara, 44 sağlık personeli ve hekimle 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunuyor.

Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Tanju Altunsu, kentte açtıkları merkezle vatandaşlara COVID-19 sürecinde en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Merkezde görev yapan 44 personel ve hekimin vatandaşların her sorusuna cevap verebilecek şekilde eğitimden geçirildiğini aktaran Altunsu, salgının bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Altunsu, COVID-19 Çağrı Merkezi'nin bulaşmayı önlemeye yönelik çalışmaların başlangıç noktası olduğunu, burayı arayan vatandaşların, sorumlu hekimle görüşerek belirti ve bulgular yönünden pozitif olma ihtimali göz önünde bulundurulduğunda mobil ekip yönlendiklerini söyledi.

Vatandaşlara evlerinden çıkmadan test yapma ve gerek görülürse ilaç tedavisine başlama faaliyetlerini de yürüttüğünü dile getiren Altunsu, burada temel amaçlarının bulaşma riskini azaltmak olduğuna işaret etti.

"Psikolojik destekte sağlıyoruz"

Günde 500 çağrıdan fazlasına cevap verdiklerini vurgulayan Altunsu, pozitif olan hastalara ilaç kullanımı ve hastalığın seyriyle ilgili bilgilendirmenin yanı sıra psikolojik destek de verdiklerini söyledi.

Merkez sayesinde vakaların evde kontrolünün daha etkin yapıldığını ve sağlık çalışanlarının iş yükününde azaltıldığını vurgulayan Altunsu, şöyle devam etti:

"Alınan çağrıların 4'te 3'ü danışmanlık üzerine ama yüzde 25'lik bir kesimi de gerçekten ilacıyla ve hastalığın seyriyle alakalı tıbbi danışmanlık oluyor. Vatandaşlarımızın en çok hastalığın seyriyle ilgili endişeleri var. Çünkü bu hastalık, tedavi almanızın yanı sıra ciddi anlamda psikolojik olarak insanı etkiliyor. Vatandaşa diyoruz ki 'evden ayrılmayacaksınız, kendinizi izole edeceksiniz.' tabi bunlarla ilgili de doğal olarak psikolojik endişeleri var. Hastalığın bu yönüyle ilgili endişelerine cevap vermeye çalışıyoruz."

Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Emine Aygül Yeni de merkezden, vatandaşın COVID-19 ile ilgili sorabileceği her soruya yanıt alabildiğini kaydetti.

Vatandaşın salgın süreciyle alakalı kaygısının hastalıkla mücadeleyi olumsuz etkilediğini dile getiren Yeni, merkez sayesinde doğru bilgiyi ulaştırarak güvende kalmalarına yardımcı olduklarını söyledi.
Anadolu Ajansı
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