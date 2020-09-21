Diyarbakır'da ambulans otomobile çarptı: 3 yaralı
|21 Eylül 2020 23:09
|Yazdır
Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Hasta almaya giden 112 Acil Servis Hizmetleri'ne bağlı ambulans, aynı yönde seyir halinde olan Aziz Turan idaresindeki 21 FU 124 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans refüje çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan kimse yara almazken, ambulans şoförü ve 2 acil tıp teknisyeni yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, bir süre trafiğe kapanan yol ambulansın çekici ile kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ankara'da, sağlık çalışanları, barikat kurarak linçten kurtuldu
21 Eylül 2020 22:37
|Haciz memurlarını gören esnaf kendini dükkana kilitledi
21 Eylül 2020 22:33
|Doktor istediği ilacı yazmadı diye intihara kalkıştı
21 Eylül 2020 20:28
|İkinci Emine Bulut olayı! Boğazını kesti eşarbıyla boğmaya çalıştı
21 Eylül 2020 18:53
|Çocuklarına işkence yapan cani babanın ifadesi ortaya çıktı
21 Eylül 2020 18:51
|Telefonuna gelen çekiliş linkine tıkladı, dolandırıldı
21 Eylül 2020 18:08
|Tartıştığı zabıtanın ayağının üstünden kamyonetle geçti
21 Eylül 2020 17:14
|Tutuklanan YouTuber'dan polise: Yanlış kişiyi gözaltına aldınız
21 Eylül 2020 17:08
|Küçük çocuğuna şiddet uygulayan baba serbest bırakıldı
21 Eylül 2020 16:47
|Otomobilinde eroin bulunan emekli polis tutuklandı
21 Eylül 2020 14:59