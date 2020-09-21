ABD'den Yunanistan'a 'Sevilla haritası' yanıtı
|21 Eylül 2020 23:15
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin Sevilla Haritasına ilişkin, "ABD, Sevilla Haritası'nın hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir" dedi.
ABD Ankara Büyükelçiliği, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri, prensip gereği, diğer devletlerin deniz yetki alanlarıyla ilgili ihtilaflarda herhangi bir pozisyon almamaktadır. Sevilla Haritası'nın 'hukuki statüsü' hususunda, ABD, Sevilla Haritası'nın hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir. Avrupa Birliği'nin de Sevilla Haritası'nı hukuki bağlayıcılığı olan bir belge olarak değerlendirmediğini görmekteyiz.
Deniz yetki alanları, hukuka dayalı olarak, ilgili devletlerarasında varılan mutabakatla karara bağlanmaktadır. ABD, iyi niyetli diyalog ve müzakere anlayışını şiddetle desteklemekte ve Türkiye ve Yunanistan'ı, istikşafı görüşmeleri en kısa süre içinde yeniden başlatmaya teşvik etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
"Sevilla Haritası" adlı harita ile ilgili olarak bugüne kadar Türk basınında çok sayıda görüş yer almıştır... pic.twitter.com/McOp87udaQU.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) September 21, 2020
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