Bir ilde daha kamu kurumlarında HES Kodu zorunluluğu

Iğdır'da yarından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan girilmesine izin verilmeyeceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu doğrultuda alınan kararla yarından itibaren kamu kuruluşlarına yönelik "HES kodu" uygulamasının başlatıldığı aktarılan açıklamada, "22 Eylül 2020'den itibaren ilimizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişte 'HES' kodu istenilecektir. HES kodu olmayan vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarına girişleri sağlanamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşların HES kodu almaları için bilgilendirme de yapılarak, şunlar kaydedildi:

"HES kodu olmayan vatandaşlar telefon aracılığıyla bu kodu alabileceklerdir. HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ile paylaşım süresi gün sayısı olarak yazılarak 2023'e SMS gönderebilir ve HES kodunuzu alabilirsiniz."