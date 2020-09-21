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Türkiye yaşam kalitesi bakımından kaçıncı sırada?

Ülkelerin yaşam kaliteleri belli oldu. Yaşam kalitesi bakımından Danimarka ilk sırada yer alırken 2'inci sırada İsviçre, 3'üncü sırada ise Finlandiya yer aldı. Türkiye ise yaşam kalitesi bakımından 45'inci sırada yer buldu.
 21 Eylül 2020 23:33
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Türkiye yaşam kalitesi bakımından kaçıncı sırada?

Ajans Press'in, küresel bir veritabanı olan Numbeo'nun verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelere göre yaşam kalite endeksi 2020 raporu açıklandı.

Birçok ülkenin yer aldığı raporda Türkiye'nin yaşam kalitesi bakımından 45'inci sırada yer aldığı kaydedildi. Trafik, güvenlik, sağlık, nüfus, iklim gibi farklı kategoriler baz alınarak hazırlanan raporda ülkemizin endeksi 126,40 olarak saptandı. Yaşam kalitesi bakımından ilk sırada yer alan ülke ise 192,53 ile Danimarka olurken, ikinci sırada 190,92 ile İsviçre, üçüncü sırada ise 186,40 ile Finlandiya olarak yer aldı. Listeye bakıldığında da Türkiye'nin Çin, Rusya, Brezilya ve Meksika gibi birçok ülkenin üstünde yer aldığı görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press, yaşam kalitesi ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl yaşam kalitesi ile alakalı 2 bin 120 haber çıkışı olduğu görüldü. Geçen senenin haber adetlerine bakıldığında ise 4 bin 992 olduğu kaydedildi. Haber içeriklerine bakıldığında ise Türkiye'de yaşam kalitesi bakımından sağlık haberlerinin ön planda olduğu gözlendi.
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