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Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı cepheye geri döndü

Ceren Yancı Aksakal, Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde sağlık personeli olarak görev yaparken korona virüse yakalandı. Aksakal, virüsü yenmesinin hemen ardından görevinin başına dönerek virüsün izini sürmeye devam ediyor. İlk belirtileri ve süreci anlatan sağlık çalışanı Aksakal, "9 yaşındaki kızımı izole ettim o anlayışla karşıladı. Ama 2 yaşındaki oğlum için çok zor oldu" dedi.
 21 Eylül 2020 23:36
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Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı cepheye geri döndü

Normalde Ankara Gölbaşı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde yardımcı sağlık personeli olarak çalışan Ceren Yancı Aksakal, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilerek filyasyon ekiplerine dahil oldu. Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğünde yer alan koordinasyon merkezi sistemine düşen, korona virüs bulaşan hastalara ve temaslılara giderek filyasyon çalışmalarını yürüten Aksakal, görevinin 2'nci ayında virüse yakalandı. Sürecin çocukları açısından çok zor geçtiğini belirten Aksakal, evdeki kimseye virüsün bulaşmaması için ekstra gayret gösterdiğini ama çocukları için çok korktuğunu belirtti. Virüsü yenen ve test sonuçları negatif çıkan Aksakal, yeniden görevinin başına döndü ve virüsün izini sürmeye devam ediyor.

"İkinci ayımda maalesef Covid-19'a yakalandım"

Aksakal, bir halsizlik hissettiğini, onun üzerine test verdiğini ve sonucun pozitif çıktığını belirterek, "2 aylık bir süre için İlçe Sağlık Müdürlüğüne görevlendirmemiz yapıldı filyasyon için. İkinci ayımda maalesef Covid-19'a yakalandım. Kendimde bir halsizlik hissediyordum. Daha sonra hocalarımla konuşup bir test verdim. Testim maalesef 3 Eylül'de pozitif çıktı. Kendimde testim pozitif çıktıktan sonra herhangi bir semptom yaşamadım çok şükür. En çok korktuğum şey de çocuklarımdı. Çok korktum onlar için. Biri 2 diğeri 9 yaşında iki çocuğum var. Onlara bulaştırmamak için çok özen gösterdim. Evde çift maske ile kendimi izole ettim. Onlara yaklaşmamaya çalıştım. Odamı ayırdım, camlarım sürekli açıktı, hiç kapatmadım ve temiz havanın içeri gelmesini sağladım" ifadelerini kullandı.

"2 yaşındaki oğlum için çok zor oldu"

Bu süreçte en çok korktuğu şeyin virüsün çocuklarına bulaşması olduğunu belirten Aksakal, "9 yaşındaki kızımı izole ettim o anlayışla karşıladı. Ama 2 yaşındaki oğlum için çok zor oldu. Bir de beni evde görünce daha çok yanımda kalmak istedi. Ama olabildiğince kendimden izole ettim. Gördüğü takdirde maske ve eldivenimi hiçbir şekilde çıkarmadım" şeklinde konuştu.

Filyasyon ekipleri salgının kontrolü açısından hayati öneme sahip. Ekipler pozitif vakanın ve temaslıların tespiti ile gerekli tedavinin başlaması ve temaslıların izole edilmesi konusunda kilit rol üstleniyor. Adeta bir dedektif gibi virüsün izini süren filyasyon ekipleri, Türkiye'de anında hizmete geçirilen ve salgının kontrol altında tutulmasını sağlayan sağlık çalışanlarından oluşuyor.
İhlas Haber Ajansı
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