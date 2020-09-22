22 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
|22 Eylül 2020 00:03
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1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliğini ziyaret edecek.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Okuyan Balık Sesli Elektronik Kütüphanesi Tanıtım Programı'na katılacak.
(Ankara/11.00)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Türkiye-Kore İş ve Yatırım Toplantısı ve 38'inci Amerikan-Türk Konferansı'na iştirak edecek.
(Ankara/10.00/17.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı tüketici güven endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli kira sertifikası satışı ile 5 yıl vadeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Görüşmeleri başlayacak, dünya liderleri bu yıl sanal düzenlenen zirveye video mesaj yoluyla katılacak.
(New York)
2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Ankara/Atina/Lefkoşa)
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun ilk maç haftası 3 karşılaşmayla başlayacak.
2- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında İlbank-Türk Hava Yolları, Beşiktaş-PTT, Sarıyer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor ve Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.
(Ankara/16.00/İstanbul/16.00/17.00/18.30/Aksaray/17.00)
3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 4. haftasında Solhanspor-Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank maçları oynanacak.
(Bingöl/Bursa/13.00)
4- Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası başlayacak. Şampiyonanın ilk yarışında sporcular Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde "zamana karşı" etabında mücadele verecek.
(Sakarya/09.30)
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