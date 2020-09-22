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Bağımlı anneleri de harekete geçiyor

Evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin nöbeti, çocuklarını uyuşturucunun pençesine kaptıran annelere örnek oldu. Aynur Karabulut, "Onlar nasıl teröre baş kaldırdıysa, bağımlı anneleri de narko teröre baş kaldırmak istiyor" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya mücadelesini anlatan Karabulut, "Ankara, İstanbul, Antalya, Konya'dan 10 annemiz katıldı" dedi. Leyla Doymaz da, 12 yıldır çocuğunu bağımlılıktan kurtarmaya çalıştığını, başaramayınca anneler olarak bir araya geldiklerini söyledi.
 22 Eylül 2020 06:40
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Bağımlı anneleri de harekete geçiyor

Türkiye'nin, uyuşturucu ile mücadelesine bağımlıların anneleri de dahil oluyor. Bağımlı anneleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldi. Soylu, sosyal medya hesabından "Uyuşturucu ile mücadele eden anneler ile birlikteydik. Mücadelelerine minnettarız. Birlikte mücadeleye devam, uyuşturucuyu yeneceğiz" mesajını paylaştı. Soylu ile görüşmeyi anlatan aktivist- toplum gönüllüsü Aynur Karabulut, hem bağımlılarla hem de anneleriyla projeler hazırladıklarını söyledi.

UMUT VADEDEN GELİŞMELER OLACAK

Bağımlılık sorun ve çözüm önerileri içerikli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Karabulut, "Ankara, İstanbul, Antalya, Konya'dan 10 annemiz katıldı. Önümüzdeki günlerde yapacağımız görüşmelerle bağımlılık adına umut vadeden gelişmelerin olacağına inanıyoruz. AMATEM sorunları ve çözüm önerileri, denetimli serbestlik sorun ve çözüm önerileri, cezaevi ve ıslah süreçleri sorun ve çözüm önerileri, askeriyede yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, aile rehabilitasyon destek, eksik, sorun ve çözüm önerilerini ele aldık" dedi.

TOPLUMUN DİKKATİNİ ÇEKECEĞİZ

Karabulut, "Anneler, Soylu'ya 'Zaten sahada bilgilendirmeler yapıyoruz, gönüllüyüz. Sadece çocuklarımız için değil toplumun dikkatini çekmek istiyoruz. Tıpkı Diyarbakır anneleri nasıl teröre baş kaldırdıysa biz de bağımlı anneleri olarak narko teröre baş kaldırmak istiyoruz' dedi" ifadesini kullandı. Karabulut, "Çocukları istediğimiz kadar AMATEM'lerde tedavi edelim. Çocuk çıktığı zaman hastalığın başladığı aileye döneceği için ailede bir takım şeyler değişmediyse, bu çocuk tekrar başa dönecek. İşte bunun olmaması için iyileştirmede aileler işin bir tarafında olmalı. Bunun içi ailelerin bilinçlenmesi gerekiyor" dedi. Bundan sonra sahada bağımlı annelerinin daha çok çalışılacağını belirten Karabulut, il valilikleri üzerinden annelerin bilgilendirileceği ve bilinçlendirileceği toplantıların düzenleneceğini ifade etti.

12 yıldır mücadele ediyoruz

Bağımlı annesi Leyla Doymaz, "Oğlum 14 yaşında evlatlık olduğunu öğrendikten sonra haberi kaldıramadığı için maddeye yöneldi. ÇAMATEM, AMATEM ve hastanede yattı. Ne yataklı ne de ilaçlı tedavi bir çözüm oldu. 12 yıldır savaş veriyoruz. Bütün anneler bir araya geldik. Çünkü hepimizin sorunu maddeydi. Bu sadece bağımlının hastalığı değil, ailenin de kendisini geliştirmesi gereken bir süreç" dedi.
Yeni Şafak
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