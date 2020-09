Türkiye genelinde dijital seferberlik başladı

Koranavirüsten dolayı yüz yüze eğitim alamayan her kesimden çocukların Uzaktan Eğitim'e eksiksiz bir biçimde ulaşması için çalışmalar devam ediyor. Ülkece dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulduğu bu dönemde bazı iş insanları, STK'lar ve belediyeler, dezavantajlı ve tablet alamayan öğrencilere tablet ve bilgisayar desteği sağlayacakları sözünü verdiler. Dijital seferberliğin ön safında yer almak için birbirleriyle yarışan kişi ve kurumlar binlerce çocuğu sevindirecek.

HEP BİRLİKTE EL ELE

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Baykar adına 5 bin tablet bilgisayar hediye edeceklerini, paydaşların da kendilerini yalnız bırakmayacağına inandıklarını kaydederek sosyal medya hesabında, "Hep birlikte el ele vereceğiz, daha çok çocuğumuza, gencimize bilgiye erişimin kapılarını açacağız" açıklamasında bulundu. Ayrıca Bayraktar'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu T3 Vakfı da bin tablet bağışlayacağını açıkladı.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan öğrenciler için BAYKAR olarak 5 bin adet tablet bilgisayar hediye ettiklerini duyurdu. Bayraktar videolu paylaşımında, 'Türkiye'mizin dört bir köşesindeki cevherlerimiz için. BAYKAR olarak 5.000 öğrenciye uzaktan eğitimlerine katkı sunmak için tablet bilgisayar hediye ediyoruz. Dünyanın en iyi mühendislerinin, sanatçılarının, bilim insanlarının yetişmesi umuduyla..' ifadelerini kullandı.

ROKETSAN'DAN BİN TABLET

Bilime meraklı olan gençleri sonuna kadar destekleyeceklerini belirten Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "Geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi bu sene ki Teknofest bize gösterdi ki ülkemizde teknolojiye ve bilime aşık bir çok genç mevcut. Bizlere düşen görev bu yetenekli arkadaşlarımızı keşfetmek ve onları desteklemektir. Roketsan ailesi olarak çocuklarımızın uzaktan eğitimine destek vermek için bin adet tableti onlara hediye ediyoruz. Sayın Selçuk Bayraktar'ın başlattığı kampanyaya destek veriyor tüm paydaşlarımızı deste vermeye çağırıyoruz" dedi.

TELEFONDAN BAŞVURU

Kayseri'nin Talas ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, dün başlayan yüz yüze eğitim dönemiyle ilgili olarak bir mesaj yayımladı. Talas'ta ikamet edip de uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilere tablet desteği sağlayacaklarını söyleyen Yalçın, "Biz de ilçe milli eğitim müdürlüğü ile yaptığımız çalışmalarla Talas'ta uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerimizi tespit ettik. Bu öğrencilerimizden ihtiyaç sahibi olanların tabletlerini belediye olarak biz temin ediyoruz" dedi.



TABLETSİZ ÖĞRENCİ KALMASIN

Her eğitim-öğretim yılı açılışında elde ettiği 500 bin defteri öğrencilere hediye eden Esenler Belediyesi seferberliğe büyük bir adımla katıldı. "Esenler'de tabletsiz öğrenci kalmasın. Bir tablet de senden." sloganıyla başlatılan kampanyada ilk etapta en az 10 bin öğrenciye tablet hediye etmek hedefleniyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hafta sonu sosyal tesislerimizi her ziyaretiniz, içtiğiniz her çay, yediğiniz her yemek son kuruşuna kadar ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tablet olacak demiştik. Başta yetim ve öksüz çocuklarımız olmak üzere; Üsküdar'da tableti olmayan öğrenci kalmasın' diyor, bekliyoruz" dedi. Konya Büyükşehir Belediyesi de 10 bin tableti ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtacağını duyurdu.

ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLDÜ

THY çalışanı Cafer Canşi, "Köy Okulları Yardım Projesi" isimli sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı kampanya ile 160 çocuğun yüzünü güldürdü.

THY'nin Ağrı ofisinde satış trafik şefi olarak görev yapan Cafer Canşi, "Köy Okulları Yardım Projesi" kapsamında tablet kampanyası başlattı. Bugüne kadar bir çok çocuğun yüzünü güldüren Canşi'nin kampanya çağrısına vatandaşlar kayıtsız kalmadı. Ağrı'nın Esenköy İlkokulu'ndaki 25 çocuğa tablet hediye edildi. Proje kapsamında bugüne kadar 160 çocuk yeni tabletlerine kavuştu.

7 buçuk milyon TL toplandı

Program yapımcısı Acun Ilıcalı ihtiyaç sahibi öğrenciler için bilgisayar kampanyası düzenlendi. Kızılay aracılığıyla canlı yayında toplanan paralarla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tablet satın alınıp öğrencilere dağıtılacak. 'Haydi Şimdi' sloganıyla yürütülen kampanyada SMS gelirleri hariç toplam 7,5 milyon TL bağış toplandı.

ASELSAN 5 bin dedi

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün 5 bin tablet bağışlayacaklarını açıkladı. Görgün, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İçinden geçmekte olduğumuz uzaktan eğitim döneminde de gençlerimize destek vermeye gayret gösteriyoruz. İşte bu anlayışla Türkiye'nin Aselsan'ı olarak ülkemizin kıymetli çocuklarına beş bin tablet hediye ediyoruz. Hep birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine umut olalım."

Askıda tablet

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı "Askıda Tablet" kampanyasının ilk tabletlerini öğrencilere takdim etti.

Tuzla Belediyesi, Tuzla'da yaşayan öğrencilerin, uzaktan eğitime kolay erişebilmeleri için " Askıda Tablet" kampanyası başlattı. İki gün önce başlayan kampanya kapsamında bir grup ihtiyaç sahibi öğrenci tabletlerine kavuştu. www.askidatablet.com üzerinden bilgilerini giren bağışçılar, askıya bırakmak istediği tablet sayısını ve türünü girerek kampanyaya destek oluyorlar. Belediye görevlileri de bağışçılarla iletişime geçerek tabletler teslim alıyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Kampanyaya dileyenler ikinci el tabletlerini de bağışlayabiliyor.

İnternet yüklü olacak

Sivas Belediyesi, belediye bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneği ile ihtiyaç sahibi öğrencilere, Kovid-19 sürecini sıkıntısız geçirmeleri için internet paketi yüklü tablet, kırtasiye malzemesi ve nakdi yardım desteğinde bulunuyor. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yapıla yardımlarla ilgili şu bilgiyi verdi: "Bugün itibarıyla 1068 ailemizde 2 bin 160 öğrenciye nakit eğitim yardımı ve kırtasiye yardımında bulunmaya başladık. İlk sınıflarda eğitim gören yani ana sınıfı 5 ve 9. sınıf öğrencilerine 200 lira, diğer ara sınıflarda okuyan her bir öğrencimize de 150 lira nakit eğitim yardım desteğimiz devam ediyor. Gelecek haftadan itibaren ise eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve uzaktan eğitime destek olmak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere internet paketi yüklü tablet dağıtacağız."



5 TL'yle destek olun

İHH İnsani Yardım Vakfı da destek olduğu yetim çocukların uzaktan eğitimlerine devam edebilmeleri için kampanya başlattı. Vakıftan yapılan açıklamada "2.000 TL ile bir yetimi tek başınıza sevindirebileceğiniz gibi dilediğiniz miktarda bağış da yapabilirsiniz" denildi. Kampanyaya katılmak isteyenlen "EĞİTİM" yazarak 3072'ye 5 TL'lik yardımda bulunabilecek.

Gençlerimizin yanındayız

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ)'da milli teknoloji hamlesine katkıda bulunacaklarını söyleyerek sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı: "Milli teknoloji hamlesi gençlerimizin heyecanı ve gayreti ile büyüyecek. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için 5000 adet tablet de bizden. Güçlü eğitim, güçlü Türkiye için gençlerimizin yanındayız.

Ayşe Mine Alioğlu