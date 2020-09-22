İşte Erdoğan'ın söylediği 'Türkiye modeli'

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği "Türkiye modeli" ile hem diplomaside hem de siyasette, ülkelere göre farklı politikalar ortaya koyulacak. Bu kapsamda, Türkiye başta kendi çıkarlarını gözeterek, bazı konularda ters düştüğü ülkelerle farklı ittifaklar kurabilecek. Önümüzdeki dönemde, Ankara özellikle Doğu Akdeniz ve Libya konusunda daha ılımlı politika izleyerek, masada kalıcı çözümler araması da gündeme gelebilir.

"KATI GRUPLAR ARTIK YOK"

AK Parti kurmayları "Diyelim ki, Suriye konuşulurken oluşan gruplaşma farklı olabiliyor. Libya ve Doğu Akdeniz'de farklı gruplaşmalar doğabiliyor. Soğuk savaşın o katı grupları artık söz konusu değil. Bağımsız bir ülke, her alanda ve konuda farklı bir politika ortaya koymak, farklı ittifaklar kurmak durumundadır. Bu eski dünyanın kalıplarıyla bakılabilecek bir mesele değil. Soğuk savaş sonrası dünyanın dinamitlerini anlamamız lazım" dedi.

EBRU KARATOSUN