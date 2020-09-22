Mersin'de arı kovanı taşıyan kamyon kaza yapınca arılar etrafa saçıldı
|22 Eylül 2020 07:20
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Mersin'in Erdemli ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonet kaza yaptı. Kovandaki arıların etrafa saçılması üzerine yol trafiğe kapandı.
Alınan bilgiye göre, R.K'nin kullandığı plakası belirtilmeyen arı kovanı yüklü kamyonet, Ayaş Mahallesi'nde refüje çarptıktan sonra devrildi.
Kazada sürücü yaralanmazken kovanlar içindeki arılarla Mersin-Antalya D-400 kara yoluna saçıldı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Arılar sebebiyle kaza yerine arıcıların dışında itfaiye ekibi de dahil kimse yaklaşamadı.
Kovanların toplanması uzun süre devam edince trafik, çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerce kontrollü olarak geniş olan yaya yolundan sağlandı.
Arıların toplanmasının ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.
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