1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanlığı'ndan aşı eğitimi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de kurulacak tesislerde aşı geliştirme, araştırma ve üretim basamaklarının her aşamasında görev yapabilecek personel yetiştirilmesi amacıyla belirlenen şartları taşıyan kişilere bir ay teorik ve uygulamalı eğitim verileceğini açıkladı.
 22 Eylül 2020 07:49
Yazdır
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı eğitimi

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Bakanlıktan yapılan duyuruda, "Biyolog, laboratuvar teknisyeni, eczacı, kimyager, veteriner hekim, tıbbi farmakolog ve hekim olup, hayvan deneylerine hakim, hücre kültürü testlerine hakim, fermantasyon ve saflaştırma konularına haiz, çalışma konusunda istekli, yetiştirilmek üzere, yeni mezun, laboratuvar analizlerine hakim kişiler, özgeçmiş formunu doldurarak 15 Ekim tarihi mesai bitimine kadar hsgm.tibbilojistik@saglik.gov.tr adresine müracaat edebilirler.

Adayların başvuruları komisyon tarafından değerlendirilerek uygun görülenler sözlü ve yazılı mülakat için davet edilecektir. Başarılı olanlar en geç bir hafta içerisinde eğitime başlayacaktır. Eğitim süresi bir ay olacaktır. Kadrosunun bulunduğu kurumca görevlendirme yapılacaktır" denildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bir ilde daha kamu kurumlarında HES Kodu zorunluluğu
21 Eylül 2020 23:25		 3 ilden yeni karantina haberleri geldi
21 Eylül 2020 23:00
Kovid-19 Çağrı Merkezi ile evde test ve tedavi imkanı
21 Eylül 2020 22:45		 Van'da bazı etkinlikler, 15 gün süreyle yasaklandı
21 Eylül 2020 21:55
Karantinaya uymayan 3 kişi öğrenci yurduna gönderildi
21 Eylül 2020 21:47		 Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı
21 Eylül 2020 20:25
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde 16 kişi karantinaya alındı
21 Eylül 2020 18:17		 Bir ilde daha kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesi
21 Eylül 2020 17:57
Tapuda bu yöntemle sadece imza için müdürlüğe gidebilirsiniz
21 Eylül 2020 16:46		 Bu ilde uygulanan 'bileklik' uygulaması, Türkiye geneline yaygınlaşacak
21 Eylül 2020 15:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:22 - Hatay'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı08:14 - Gülay Uygun'un ölümünde taksici ifade verdi08:09 - İlk önce fiyat sonra marka!08:07 - Taksim Meydanı için 3 proje08:04 - İstikşafi görüşmeler için ilk adım07:54 - Okul servisinden 'skunk' servisi!
07:52 - Marmaray istasyonunda tacize dava07:49 - Sağlık Bakanlığı'ndan aşı eğitimi07:42 - Didim'i karıştıran olay! İfadeler ortaya çıktı07:36 - DEAŞ'ın uyuyan hücresine şafak operasyonu: 6 kişi gözaltında07:20 - Mersin'de arı kovanı taşıyan kamyon kaza yapınca arılar etrafa saçıldı07:20 - 'Bu kış zor geçecek'
07:14 - Haliç'te kirlilik belgelendi07:05 - Türkiye genelinde dijital seferberlik başladı06:50 - İşte Erdoğan'ın söylediği 'Türkiye modeli'06:40 - Bağımlı anneleri de harekete geçiyor06:30 - Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek - Haritalı
06:19 - Adana'da terör örgütünün uyuyan hücresine şafak baskını
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den Öğretmenler Günü genelgesi
Ankara'daki skandal olaya Koca'dan sert tepki: Devlet, geçit vermeyecek
Başkentte ameliyatta ölen yaralının yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
Türkiye genelinde dijital seferberlik başladı
Özel kalem müdürlerinin özel hizmet tazminat oranı nedir?
Didim'i karıştıran olay! İfadeler ortaya çıktı
İşte Erdoğan'ın söylediği 'Türkiye modeli'
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye tepki: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yok
Libya'nın petrolünü Türkiye çıkaracak
'Bu kış zor geçecek'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona için 3 tedbiri sıkı uygulamak 4
kavaklar 1
karanfiller ve domates suyu 2
müze kartı 2
Teşrube 1
2020-21 marcao sezonu 1
ilkay gündoğan 2
altın kum plajı 2
millet müzesi 1
15 dk farkla şehit sayılmaması 7
SON İLANLAR
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 145 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Eskişehir Espark 8 İşçi Alacak
Sivas İmranlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam