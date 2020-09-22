Sağlık Bakanlığı'ndan aşı eğitimi

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Bakanlıktan yapılan duyuruda, "Biyolog, laboratuvar teknisyeni, eczacı, kimyager, veteriner hekim, tıbbi farmakolog ve hekim olup, hayvan deneylerine hakim, hücre kültürü testlerine hakim, fermantasyon ve saflaştırma konularına haiz, çalışma konusunda istekli, yetiştirilmek üzere, yeni mezun, laboratuvar analizlerine hakim kişiler, özgeçmiş formunu doldurarak 15 Ekim tarihi mesai bitimine kadar hsgm.tibbilojistik@saglik.gov.tr adresine müracaat edebilirler.

Adayların başvuruları komisyon tarafından değerlendirilerek uygun görülenler sözlü ve yazılı mülakat için davet edilecektir. Başarılı olanlar en geç bir hafta içerisinde eğitime başlayacaktır. Eğitim süresi bir ay olacaktır. Kadrosunun bulunduğu kurumca görevlendirme yapılacaktır" denildi.



