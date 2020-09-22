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Marmaray istasyonunda tacize dava
İstanbul'da Marmaray'ın Sirkeci istasyonunda arkadaşıyla yürüyen 22 yaşındaki öğrenci B.Ö. arkasından yürüyen bir kişinin cinsel tacizine maruz kaldı.
|22 Eylül 2020 07:52
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Milliyet'ten Elif Altun'ın haberine göre: Genç kızı istasyon boyunca takip eden şüpheli, genç kızı iki kez taciz etti. Güvenlik görevlilerine haber verilmesi üzerine kamera kayıtları incelendi ve şüpheli tekstil mühendisi Rüştü Abdullah Ertekin (43) polise teslim edildi. Ertekin hakkında savcılık, "cinsel saldırı" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
İddianamede, kamera görüntülerinde şüphelinin genç kızların arkasından yürüdüğü, sık sık şikayetçi B.Ö'ye baktığı, arkadan yaklaştığı ve B.Ö'nün sağ kalça kısmına el uzattığı ve genç kızı iki kez taciz ederek cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.
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