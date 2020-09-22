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Okul servisinden 'skunk' servisi!

İstanbul'da geçen hafta iki operasyonda 67 kilo 500 gram skunk uyuşturucu ile 48 kök Hint keneviri ele geçirildi
 22 Eylül 2020 07:54
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Okul servisinden 'skunk' servisi!

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonların ilki 17 Eylül'de gerçekleştirildi. Beylikdüzü'ndeki bir apartmanın çatı katındaki daireden esrar ve kenevir satışı yapıldığını tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

Operasyonda dubleks dairenin duvarlar kırılarak uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü görüldü. Kimsenin bulunmadığı dairede 47 kök Hint keneviri ile kenevir yetiştirme ve çoğaltmada kullanılan malzeme ve aletler ele geçiren ekipler, adresin sahibi olan sabıkalıyı arıyor.

Kolileri yükledi

Narkotik ekiplerinin ikinci operasyonu bir gün sonra Sancaktepe'de gerçekleşti. Gündüz okul servisi olan bir minibüsle uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaşan ekipler, şoförün Sancaktepe'de bir adresten minibüse koliler ve poşetler yüklediğini görünce harekete geçti. Durdurulan minibüste narkotik köpeği Kanıt'la arama yapıldı. Kanıt'ın tepki vermesi üzerine kapıları açılan minibüste poşet ve koliler içinde 67 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan okul servis minibüsünün şoförü mahkemece tutuklandı.
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