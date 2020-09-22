İstikşafi görüşmeler için ilk adım
|22 Eylül 2020 08:04
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Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre: Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü İbrahim Kalın, Almanya Başbakanı Merkel'in Başdanışmanı Jan Hecker ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Başdanışmanı Eleni Sorani ile telekonferans yolu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Üçlü görüşme, Türkiye-Yunanistan arasında 60. turda duran istikşafi görüşmelerin "ön görüşmesi" formatında gerçekleşti. Görüşmelere Dışişleri bakanlıkları düzeyinde devam edilmesine karar verildi.
'Teknik' temaslar
Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlikler bir süredir durulurken, Almanya'nın da devreye girmesinin ardından iki ülke arasında ilk somut ve ciddi temas geçtiğimiz cuma günü gerçekleşti. Haftasonu da Türkiye-Yunanistan-Almanya hattında yoğun temasların yaşandığı öğrenildi. Kalın, Hecker ve Sorani'nin gerçekleştirdiği üçlü görüşme "verimli" geçerken, bu buluşma "istikşafi görüşmelerin başlatılması" için de ön görüşme olarak yorumlandı. Üçlü zirvede Dışişleri bakanlıkları düzeyinde görüşmelerin sürmesine karar verilirken, bu hafta bazı "teknik" temasların da olabileceği değerlendiriliyor.
AB Zirvesi sonrası
Türkiye ve Yunanistan'ın 60. görüşmede kalan, "istikşafi görüşmelerin" yeniden başlama konusunda uzlaştıkları da kamuoyuna yansırken, AB zirvesi sonrasında iki ülkenin bu görüşmelere başlayabileceği ifade ediliyor. 61. İstikşafi görüşmeler hakkında iki ülkenin aynı anda duyuru yapması da bekleniyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konsey Başkanı Charles Michel'ın katılımıyla gerçekleşecek üçlü zirvede de, istikşafi görüşmelere dair değerlendirmelerin yapılacağı belirtiliyor.
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