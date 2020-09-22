Taksim Meydanı için 3 proje
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Taksim ve çevresi için düzenlediği tasarım yarışması sonuçlandı
|22 Eylül 2020 08:07
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Taksim ve çevresi için düzenlediği tasarım yarışması sonuçlandı.
Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine
142 proje arasında kazananlar Şerif Süveydan'ın liderliğindeki 15 no'lu proje, Bünyamin Derman'ın liderliğindeki 16 no'lu proje ve Kutlu İnanç Bal'ın liderliğindeki 19 no'lu proje olarak duyuruldu. Kazanan projeler, halkın oylamasına sunulacak. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, seçilen çalışmaların Taksim Meydanı'nın tarihi dokusuna zarar vermeyecek projeler olduğunu söyledi.
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