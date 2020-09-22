İlk önce fiyat sonra marka!



Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'ın haberine göre: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüketici alışkanlıklarını değiştirmeyi sürdürüyor. Pandemi döneminde özel markalı ürünlerin satış rakamları artış gösteriyor. Marketlerde satılan her beş üründen biri özel markalı. Tüketiciler ürünlere fiyat odaklı yaklaşıyor.

Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) Yönetim Kurulu Başkanı İmer Özer, söz konusu dönemde satışları büyük oranda artan özel markalı ürünlerin süt, yoğurt, sıvı yağ, kağıt, temizlik ürünlerindeki pazar liderliğinin sürdüğünü açıkladı. Bu dönemde tüketicinin en kolay özel markalı ürünlerin ağırlıklı satıldığı indirim marketlere ulaştığını belirten Özer, "Pandemi sürecinde özel markalı ürünlerin ağırlıklı olarak satıldığı indirim marketleri ve ulusal market zincirlerinin de e-ticaret alanlarına yoğunlaşmaları, özel markalı ürünlerin online satışlarını da artırdı" dedi.

Marketlerde satılan her 5 üründen 1'inin özel markalı olduğunu kaydeden Özer, şunları söyledi:

"Bunda tüketici tercihleri etkili oluyor. Çeşitli araştırma şirketlerinin raporlarında da görülebileceği üzere; 2018 yılının ikinci çeyreğinden beri tüketicilerin fiyat odaklılığı ciddi şekilde yükseldi. Tüketiciler ürün fiyatlarını kıyaslıyor. Fiyat performans kıyaslamasında özel markalı ürünlerden aldığı verim tüketicinin bu ürünleri sürekli kullanmasına yol açıyor."

175 ülkeye ihracat var

Halihazırda birçok pazar ve kategoride market markalarının ilk üçte yer aldığını söyleyen Özer, "Tüketicilerin özel markalı ürünlere gösterdiği ilgi yatırımlara da yansıdı. Sektörümüzde hijyen ve temizlik ürünleri üretimine yönelik yeni yatırımların gündeme geldiğini görüyoruz. Bu alanda 'private label' üretim yapan firmalar da kapasite artırıcı yeni yatırım kararları alıyorlar. Bunlar üretim ve istihdama olumlu yansır. Ayrıca ihracat tarafında da önemli fırsatlar yakalanabilir" ifadelerini kullandı.

Başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu'dan Asya'ya kadar 175 ülkeye özel markalı ürünler ihraç edildiğini aktaran Özer, "Üretici firmalarımızın Avrupa'nın istediği kalite standartlarında üretim yapma kabiliyetine sahip olmaları, Avrupa ile uzun yıllara dayanan ticari ilişkiler, lojistik olarak yakınlık, hızlı tedarik gücü özellikle Avrupa'ya ihracatı öne çıkıyor" dedi.

2020 hedefi 75 milyar lira

Türkiye'de özel markalı ürünler sektörünün 2019'u 60 milyar lira ciroyla kapattığını dile getiren İmer Özer, şöyle devam etti:

"2020 yılını yaklaşık olarak 75 milyar lira ciro ile kapatmayı bekliyoruz. Özel markalı ürünler markete göre değişiklik göstermekle birlikte raflarda yüzde 75'e varan oranlarda kendine yer buluyor. İndirim marketlerinin raflarında yüksek oranda yer bulan özel markalı ürünlerin, ulusal zincirlerdeki payı indirim marketlere göre daha azdır. Tüketicinin özel markalı ürüne ilgisinin ve güveninin yükselmesi ile birlikte bu oranlar daha da artıyor."

Özel markalı ürün nedir?

Özel markalı ürünler; bir ürünü başka bir şirketin telif hakları veya markası ile o şirket adına üretmek olarak tanımlanıyor. Gıdadan temizlik ürünlerine kadar hizmet veren pek çok sanayi kuruluşu, kendi markalarının yanı sıra zincir marketlere özel markalı üretim de yapıyor. Özel markalı ürünler daha çok zincir marketler tarafından sunuluyor.