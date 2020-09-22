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İstiklal Caddesi'ndeki genç kadını takip etmişti! Pes dedirten savunma

İstiklal Caddesi'nde genç kadını adım adım takip ederek taciz ettiği ileri sürülen ve polisler tarafından suçüstü yakalanan genç adamın ifadeleri ortaya çıktı. Amacının kadını taciz etmek olmadığını söyleyen adam, "Ben kadını korumak amacıyla yanında yürüdüm. Linç ediliyorum, evimden ve işimden edildim" dedi. Öte yandan gelen son bilgiye göre S.T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
 22 Eylül 2020 08:23
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İstiklal Caddesi'nde genç kadını takip ederek taciz ettiği ileri sürülen ve polisler tarafından yakalanan adamın ifadeleri ortaya çıktı. Amacının kadını korumak olduğunu iddia eden adam. "Linç ediliyorum, evimden ve işimden edildim" dedi.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, Geçen gün İstiklal Caddesi'nde genç kadını takip ettiği anlaşılan bir şahıs güven timleri tarafından fark edilerek gözaltına alınmıştı.

3KADINI KORUMAYA ÇALIŞIYORDUM

Sezer T. isimli 30 yaşındaki genç adam, hakkında çıkan haberler nedeniyle bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu.

Açıklamalarda bulunan adam, "Taksimde hasta olduğunu sandığım bir kadın gördüm. Yoldan geçen başka şahıslar bana kadınla ilgili sorular sorup götürmek istediklerini söylediler.

Ben de bunun üzerine genç kadını korumak amacıyla yanında yürümeye başladım. Amacım taciz etmek değildi. Tek amacım kendisini korumaktı" dedi.

ŞAŞIRTAN İFADELER!

Şahsın verdiği ve görüntüler nedeniyle inanılması neredeyse imkansız olan ifadeler şöyle son buldu;Bu nedenden dolayı yanlış anlaşıldım.

Beni linç ettiler. İşimden ve evimden oldum. İnsanların yüzüne bakamıyorum" diyerek olayda yanlış anlaşılmasına neden olan şahıslardan şikayetçi oldu.

KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI İDDİASI!

Öte yandan kendisinin takip ettiği ileri sürülen kadın iddiaya göre olay nedeniyle şikayetçi olmadı.

SAVCILIKTAN TALİMAT GELDİ

Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan şahıs polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Ancak bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı polis merkezine şahsın gözaltına alınarak mevcutlu şekilde adliyeye getirilmesi talimatını vermişti. Savcılığa sevk edilen S.T'nin ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talep edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen S.T. "Cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU

İstiklal Caddesi'nde genç kadını takip ettiği anlaşılan bir şahıs güven timleri tarafından fark edilerek gözaltına alındı.

Kalabalığa aldırış etmeden yol boyu adım adım süren takip kameralara yansıdı. Olay önceki gün, İstiklal Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, 28 yaşındaki Sezer T. metroda seyahat eden Ö.K. (23) isimli genç kadının yanına oturdu. Taksim'de metrodan inen Ö.K. isimli kadın İstiklal Caddesi'nde olacaklardan habersiz yürümeye başladı.

Yürüdüğü esnada metroda yanına oturan Sezer T.'nin kendisini takip ettiğini fark etti. Ekipler, kadının tedirgin tavırlarından şüphelenip Sezer T'yi izlemeye başladı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri genç kadını ve Sezer T. adım adım takip edildi.

Genç kadın İstiklal Caddesi üzerinde bir mağazaya girerek kendisini takip eden Sezer T.'den kurtulmaya çalıştı.

Ö.K. mağazadan çıktıktan sonra yanına yaklaşan Sezer T. bu sefer sözlü tacizde bulundu.

Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçip, olaya müdahale ederek Sezer T.'yi gözaltına aldı. Büyük korku yaşayan Ö.K. yaşanan olaydan dolayı Sezer T.'den şikayetçi oldu.

Sezer T. ifadesi alınmak üzere Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği'ne götürüldü. Öte yandan, cadde boyu süren adım adım takip ise kameralara yansıdı.
Sabah
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