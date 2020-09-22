Alkollü araç kullanıp, polislere küfreden hakim emekliye ayrılacak
|22 Eylül 2020 08:40
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Adana'da alkollü olarak trafik denetime takılan ve polislerle tartışan hakim Hayrettin Yavuz hakkında HSK soruşturma izni verdi.
Hürriyet'ten Musa
Kesler'in haberine göre: Tedbiren Van'a tayin edilen Yavuz hakkında polise
mukavemet ve mala zarar verme suçlarından da soruşturma yürütülüyor.
Hürriyet'in ulaştığı bilgilere göre geçen cumartesi yaşanan olay, vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı. Anons ve uyarıları dikkate almayan hakim ile polis arasında kovalamaca başladı. Bu kovalamaca sırasında hakim, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Bunun üzerine polisler müdahale etti ve sürücünün de bir hakim olduğu anlaşıldı. Ancak Yavuz polislere direndi ve hakaret etmeye başladı.
Durumun adliyeye bildirilmesi üzerine olay yerine savcı geldi. Hakim Yavuz'un kan tahlilleri yapıldı ve gerekli hukuki süreç başlatıldı.
1. sınıf hakim olan Hayrettin Yavuz hakkında iki ayrı koldan soruşturma yürütülecek. Disiplin açısından HSK müfettişlerinin yürüteceği soruşturmanın yanı sıra, 'polise mukavemet', 'mala zarar verme' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından da görev yaptığı adliyenin savcıları tarafından bir soruşturma yürütülecek. HSK, dün Yavuz'u Van'a tayin etti. Hayrettin Yavuz'un ise rapor alarak Van'a gitmediği, emekli olmayı planladığı öğrenildi.
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