1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

E-posta tehditçileri serbest bırakıldı

Hrant Dink Vakfı'na gönderdikleri e-postalar nedeniyle 'tehdit' suçundan yargılanan Hüseyin Ateş ve Ersin Başkan tahliye edildi.
 22 Eylül 2020 08:39
Yazdır
E-posta tehditçileri serbest bırakıldı

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre: İstanbul 56'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 'zincirleme şekilde imzasız mektup veya özel işaretlerle tehdit' suçundan 7.5 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Hüseyin Ateş ile 2.5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapis istenen Ersin Başkan tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

Tehdit etmek istemediğini belirten Hüseyin Ateş, "Türk bayraklarına yapılan hakareti görünce bilgi amaçlı yazdım. Psikolojik rahatsızlığım var. Fethiye Çetin'i şahsen tanımam. Kendisine cezaevinden mektup gönderip özür diledim, durumumu anlattım. Hrant Dink Vakfı'ndan da özür dilemeye hazırım" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tartıştığı kişiyi vuran eski belediye başkanı tutuklandı
21 Eylül 2020 19:22		 DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi Halis Bayuncuk'a hapis cezası
18 Eylül 2020 16:58
'Görevi kötüye kullanmak' suçundan dava açılan Mansur Yavaş, beraat etti
18 Eylül 2020 13:26		 Otopsi testeresiyle kestiler
18 Eylül 2020 07:05
Komşusunu darp eden sanatçı Halil Sezai tutuklandı
17 Eylül 2020 23:58		 Elebaşı Fetullah Gülen'in gazeteci Emin Pazarcı'ya iftira davası
17 Eylül 2020 13:00
Dink cinayetine ilişkin dava dosyası, mütalaa için savcıya gönderildi
16 Eylül 2020 12:13		 'Çiftlik Bank' davasında 28 sanığa verilen beraat kararının gerekçesi hazırlandı
16 Eylül 2020 11:53
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
16 Eylül 2020 10:49		 Sırrı Sakık'a 5 yıl 10 ay hapis cezası
16 Eylül 2020 05:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:10 - Nevşehir'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü10:09 - Suç örgütü operasyonunda yakalanan 25 zanlıdan 13'ü tutuklandı10:05 - 8 başlıkta emekliliğe dair soru ve cevaplar10:04 - Şayıştay denetçi yardımcılığı başvuru kılavuzu yayımlandı10:02 - Borsa güne yükselişle başladı10:01 - Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK şüphelisi yakalandı
09:57 - 12 ilde dolandırıcılık operasyonu: 60 gözaltı09:56 - Salgında ölen doktorlar anısına yapılan çeşme asırlık 'saygı duruşunda'09:40 - İstanbul'da sağanak bekleniyor09:36 - Dolar güne yeni rekorla başladı09:36 - Sendikal çalışmalarımızı pandeminin gölgesinde sürdürüyoruz09:32 - FETÖ'nün mütevelli grubu operasyonunda 15 gözaltı
09:31 - Bariyerlere çarpan motosikletteki polis şehit oldu09:31 - Ordu'da iki kardeş 9 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti09:31 - Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantina alındı09:30 - Benzine indirim bekleniyor09:28 - Savunma sanayisinden öğrencilere 19 bin tablet
09:27 - Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Alkollü araç kullanıp, polislere küfreden hakim emekliye ayrılacak
MEB'den Öğretmenler Günü genelgesi
Didim Belediye Başkanı: 1 numaralı videodaki öpüşen kişi benim
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına saldırı ile ilgili detayları açıkladı
Ankara'daki skandal olaya Koca'dan sert tepki: Devlet, geçit vermeyecek
Gülay Uygun'un ölümünde taksici ifade verdi
Sağlık Bakanlığı, milli aşı için babayiğit arıyor
Ersin Düzen Fatih Altaylı kapışması: 500 bin lira aldığımı ispatla hiçbir ekrana çıkmam
Özel kalem müdürlerinin özel hizmet tazminat oranı nedir?
Türkiye genelinde dijital seferberlik başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nazım sangare 1
udi hindi 2
görümceyi görmek istememe 1
the platform 2
datura 4
cengiz ünder 1
20 eylül dünya fenerbahçeli kadınlar günü 3
üzerlik otu 3
vedat muriqi'nin covid-19 kapması 2
bal tutan parmağını yalar 2
SON İLANLAR
1200 kişilik Hakim Savcı alım ilanı yayınlandı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 145 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Eskişehir Espark 8 İşçi Alacak
Sivas İmranlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam