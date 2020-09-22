E-posta tehditçileri serbest bırakıldı
Hrant Dink Vakfı'na gönderdikleri e-postalar nedeniyle 'tehdit' suçundan yargılanan Hüseyin Ateş ve Ersin Başkan tahliye edildi.
|22 Eylül 2020 08:39
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Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre: İstanbul 56'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 'zincirleme şekilde imzasız mektup veya özel işaretlerle tehdit' suçundan 7.5 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Hüseyin Ateş ile 2.5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapis istenen Ersin Başkan tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katıldı.
Tehdit etmek istemediğini belirten Hüseyin Ateş, "Türk bayraklarına yapılan hakareti görünce bilgi amaçlı yazdım. Psikolojik rahatsızlığım var. Fethiye Çetin'i şahsen tanımam. Kendisine cezaevinden mektup gönderip özür diledim, durumumu anlattım. Hrant Dink Vakfı'ndan da özür dilemeye hazırım" dedi.
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