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Sözleşmesi yenilenecek olan uzman erbaş sağlık raporu almayacak

Genelkurmay Başkanlığı, sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun azaltılması amacıyla, yıl sonunda sözleşmesi sona erecek uzman erbaşların yeni sağlık raporu alımının 1 yıl süreyle ertelenmesine karar verdi.
 22 Eylül 2020 08:48
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Sözleşmesi yenilenecek olan uzman erbaş sağlık raporu almayacak

17 Eylül 2020 tarihinde birliklere gönderilen yazıya göre sözleşme ile alınacak sağlık raporlarının pandemi sonrası alınması, daha önce alınan sağlık raporlarının geçerli olacağı emri yayınlandı.

Sözleşmesi biten Uzman Erbaşların 3 ay öncesinden hastanelere başvurarak "TSK'da görev yapar" kararlı sağlık kurulu raporu alması ve noter taahhütnamesi düzenlemesi gerektiği fakat Ocak 2021 itibariyle sözleşme yenileyecek Uzman Erbaşların sağlık raporu alımının bir yıl süreyle uygulanmaması ya da ileri bir tarihe ertelenmesi Genelkurmay Başkanlığı'nın 16 Eylül 2020 tarihli yazısında talep edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personelinin iş yükünün azaltılması maksadıyla alınan tedbirler çerçevesinde; hastanelerde yürütülen periyodik muayenelerin, süreli sağlık raporlarının yenilenmesi, kontrol muayeneleri, askerliğe elverişli olup olmadığı yönünde hastanelere sevk işleminin ikinci bir talimata kadar ertelenmesi, ayrıca mevcut olan raporların geçerli kabul edileceği Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yazısı ile bildirilmiştir.

Bu kapsamda; mevcut durumun ortadan kalkmasına müteakip 3 ay içerisinde Kanun ve Yönetmelikte düzenlenen sağlık kurulu raporu ve noter senedi alınmasına ilişkin koşulların sağlanamaması halinde sözleşmenin rapor tarihi itibariyle hükümsüz sayılacağına ilişkin ihtirazi kayıt konularak, sözleşme yenilemekten sorumlu işlem makamı tarafından yenilenmesinin uygun olduğu değerlendirildi.
Memurlar.Net
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