Maganda şoförün lisansı iptal edildi
|22 Eylül 2020 08:50
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Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre: Katlanır bisikletlin günün her saati, tüm İETT araçlarında ücretsiz taşınabilmesine rağmen şoför bununla da yetinmeyip "Maymunluk yapıyorsun burada", "Bunun bir de inerkeni var" diye de hakaret ve tehdit etti. Kadın bisiklet sürücüsünü darp etmeye çalışan maskesiz şoförü, araya giren yolcular engelledi. Olay, bisiklet sürücüsü kadın yolcunun, saldırı anını cep telefonuna kaydedip, sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı.
İBB LİSANSI ASKIYA ALDI
Konuya ilişkin İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından açıklama yapıp, "Özel Halk Otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcumuz arasındaki üzücü ve asla kabul edilemez olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sürücünün lisansı askıya alınmıştır" sözleriyle, şoförün açığa alındığını duyurdu.
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