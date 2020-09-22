Yönetmelik hazırlanıyor: Takviyeye ünlü değil, doktor yorumu
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın etiket incelemesiyle ruhsat verdiği takviye gıdalarda Sağlık Bakanlığı da devreye giriyor. Ayrıca takviye gıdalarda tanıtımı ünlüler değil, uzmanlar yapacak.
|22 Eylül 2020 08:55
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Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Laboratuvar incelemesi yapılmadan, sadece etiket üzerinden içerik incelemesi yapıldığı için eleştirilere konu olan ürünlerin, sağlık beyan izinlerinin artık Sağlık Bakanlığınca verilmesi planlanıyor.
Bunun için Bakanlık "Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünler Hakkında Yönetmelik Taslağı" hazırladı. Ürünlerde yanıltıcı, abartılmış veya kanıtlanmamış bilgiler kullanılamayacak. Uzmanlıklarını akademik olarak kanıtlamamış kişiler ürünlerle ilgili bilgi veremeyecek.
Hacmen yüzde 1.2 den fazla alkol içeren içeceklerde sağlık beyanı yapılamayacak. Başta sanatçılar, uzman olmayan kişiler takviye gıdalarla ilgili bilimsel yorumda bulunamayacak.
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