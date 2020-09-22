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Benzine indirim bekleniyor
Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 19 kuruş indirim bekleniyor
|22 Eylül 2020 09:30
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