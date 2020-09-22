Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantina alındı
Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı bir köyün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi
|22 Eylül 2020 09:31
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Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı bir köyün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Arpaçay ilçesine bağlı Güvercin köyünde karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
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