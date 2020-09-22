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FETÖ'nün mütevelli grubu operasyonunda 15 gözaltı

Tokat'ta FETÖ'nün mütevelli grubuna yönelik soruşturmada 15 şüpheliye gözaltı kararı
 22 Eylül 2020 09:32
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FETÖ'nün mütevelli grubu operasyonunda 15 gözaltı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mütevelli grubuna" yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün mütevelli grubunda yer aldıkları iddiasıyla aralarında esnafların da bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı
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