12 ilde dolandırıcılık operasyonu: 60 gözaltı
|22 Eylül 2020 09:57
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İstanbul merkezli 12 ilde, sahte belge düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri ve devleti vergi kaybına uğrattıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 60 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, sahte belge düzenleyerek olmayan veya faal bulunmayan gemi, yat veya tekne gibi deniz araçlarına akaryakıt alarak kamu kurumlarını dolandırıp haksız kazanç elde ettiği ve devleti vergi kaybına uğrattığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kamu kurum ve kuruluş dolandırıcılığı" suçlamalarının yöneltildiği şüphelilerin bazılarının gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların devam ettiği öğrenildi.
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