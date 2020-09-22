Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK şüphelisi yakalandı
Edirne'de, terör örgütü şüphelisi 2 kişi yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
|22 Eylül 2020 10:01
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