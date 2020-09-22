Borsa güne yükselişle başladı
|22 Eylül 2020 10:02
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Açılışta BIST 100 endeksi, 1,88 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 1.088,91 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,30 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 4,74 ile spor oldu.
Dün, Avrupa borsalarına paralel değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,24 azalışla 1.087,03 puandan tamamladı.
Analistler, dünya borsalarının, ekonomiye ilişkin belirsizliklerin devam etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili olumlu haber akışına rağmen artan vaka sayıları nedeniyle negatif bir seyir izlediğini bildirdi.
Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güveni ve ABD'de 2. el konut satışı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da gerçekleştireceği sunumun takip edileceğini belirten analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1085 ve 1.070 seviyelerinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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