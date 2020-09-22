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Şayıştay denetçi yardımcılığı başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, Sayıştay denetçi yardımcılığı başvuru kılavuzunu yayımladı.
 22 Eylül 2020 10:04
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Şayıştay denetçi yardımcılığı başvuru kılavuzu yayımlandı

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2020-Sayıştay Eleme), 01 Kasım 2020 Pazar günü Ankara'da uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 22-29 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-Sayıştay Eleme kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri
Memurlar.Net
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