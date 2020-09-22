Kurtulmuş, sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları kınadı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz. Onlara yapılan insanlık dışı saldırıların sonuna kadar hukuken takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.
|22 Eylül 2020 10:21
|Yazdır
Kurtulmuş, Twitter hesabından, Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınlarının sağlık görevlilerine saldırı girişiminde bulunarak ameliyathaneye girmeye çalıştığı olaya ilişkin paylaşımda bulundu.
Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Koronavirüs salgınının başından itibaren cansiperane bir şekilde çalışan fedakar sağlık çalışanlarımıza karşı yapılan saldırıları şiddetle kınıyorum. Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz. Onlara yapılan insanlık dışı saldırıların sonuna kadar hukuken takipçisi olacağız."
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Liderlerden üçlü görüşme trafiği
22 Eylül 2020 11:10
|Oktay: Yunan Cumhurbaşkanının söyledikleri provokasyondur
22 Eylül 2020 11:03
|Bakan Koca, sağlık çalışanlarına saldırı ile ilgili detayları açıkladı
22 Eylül 2020 09:23
|Yunanistan'la istikşafi görüşmeler için ilk adım
22 Eylül 2020 08:04
|İşte Erdoğan'ın söylediği 'Türkiye modeli'
22 Eylül 2020 06:50
|Ankara'daki skandal olaya Koca'dan sert tepki: Devlet, geçit vermeyecek
22 Eylül 2020 03:46
|Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye tepki: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yok
22 Eylül 2020 01:39
|22 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
22 Eylül 2020 00:03
|ABD'den Yunanistan'a 'Sevilla haritası' yanıtı
21 Eylül 2020 23:15
|Çavuşoğlu'dan Ermenistan'a uyarı: Aklını başına toplasın
21 Eylül 2020 21:41