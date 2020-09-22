Barış Pınarı Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: "Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 teröristi etkisiz hale getirdi.
|22 Eylül 2020 10:22
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişiminin önlendiğini ve 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman komandoların, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyelilerin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ettiği vurgulandı.
Açıklamada, "Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.
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