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Balıkesir FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyede

Balıkesir merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi.
 22 Eylül 2020 10:52
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Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerine sözde mahrem imamlık yaptıkları iddia edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında 1 komiser yardımcısı, 1 polis memuru, 5 öğretmen, 1 infaz koruma memurunun da bulunduğu zanlılar, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2010-2014 döneminde polis okulu öğrencilerine sözde mahrem imamlık yaptığı belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Balıkesir, İstanbul, Ankara, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Hatay, Yozgat, Bursa ve Bingöl'de 11 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla zanlılar yakalanmıştı.
Anadolu Ajansı
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