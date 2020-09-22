Balıkesir FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyede
Balıkesir merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi.
|22 Eylül 2020 10:52
|Yazdır
Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerine sözde mahrem imamlık yaptıkları iddia edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında 1 komiser yardımcısı, 1 polis memuru, 5 öğretmen, 1 infaz koruma memurunun da bulunduğu zanlılar, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2010-2014 döneminde polis okulu öğrencilerine sözde mahrem imamlık yaptığı belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Balıkesir, İstanbul, Ankara, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Hatay, Yozgat, Bursa ve Bingöl'de 11 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla zanlılar yakalanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı
22 Eylül 2020 11:46
|Van merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
22 Eylül 2020 10:43
|FETÖ'nün 'avukat yapılanması' büyük oranda deşifre edildi
22 Eylül 2020 10:39
|Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 10 kişiden biri tutuklandı
22 Eylül 2020 10:25
|Barış Pınarı Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
22 Eylül 2020 10:22
|FETÖ'nün avukat yapılanması operasyonu: 55 gözaltı
22 Eylül 2020 10:19
|Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK şüphelisi yakalandı
22 Eylül 2020 10:01
|FETÖ'nün mütevelli grubu operasyonunda 15 gözaltı
22 Eylül 2020 09:32
|19'u halen görevde asker 24 şüpheliye FETÖ gözaltısı
22 Eylül 2020 09:00
|Adana'da terör örgütünün uyuyan hücresine şafak baskını
22 Eylül 2020 06:19