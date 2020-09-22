İntihar ettiği ihbarında bulunulan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı
|22 Eylül 2020 11:04
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarmaya intihar ettiği ihbarında bulunulan ancak daha sonra cinayete kurban gittiği belirlenen kişinin katil zanlısı 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dedeler köyünde ikamet eden B.K'nin köy mezarlığı önünde kendine ait ruhsatsız tabanca ile başından kendini vurduğu ihbarı üzerine jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yaptıkları araştırmada B.K'nin öldürüldüğünü belirledi.
Ekiplerin, olayın namus meselesinden kaynaklanan cinayet olduğu bilgisine ulaşmaları üzerine olay gecesi B.K'nin birlikte alkol aldığı U.O. (26), E.K. (26) ve K.O. (22) gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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