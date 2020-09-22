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İnşaat firmalarının satışları 10 yılda 5 katına çıktı

Firmaların 2010-2019 döneminde öz kaynakları yüzde 243,1 artışla 246,8 milyar liraya yükseldi - Bu dönemde firmaların aktif büyüklükleri 1,2 trilyon lirayı aştı
 22 Eylül 2020 11:06
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İnşaat firmalarının satışları 10 yılda 5 katına çıktı

- Türkiye'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların brüt satışları, 2010-2019 döneminde yaklaşık 5 katına çıkarak 473,6 milyar liraya ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle hazırlanan "Sektör Bilançoları 2019" araştırması sonuçlarından derlediği verilere göre, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların brüt satışlarında 10 yıllık dönemde düzenli artış görüldü.

Firmaların toplam brüt satışları 2010'da 96,3 milyar lira seviyesindeyken 2015'te 215 milyar liraya, 2019'da da 473,6 milyar liraya yükseldi.

Söz konusu 10 yılda bu firmalar tarafından yapılan yurt içi brüt satışlar 89,5 milyar liradan 431,8 milyar liraya, yurt dışı satışlar da 4,9 milyar liradan 31,5 milyar liraya ulaştı. Öte yandan gelir tablosunda brüt satışlar kaleminin altında yer alan "diğer gelirler" ise bu dönemde 1,8 milyar liradan 10,3 milyar liraya yükseldi.

Böylece bu firmaların brüt satışları son 10 yılda yaklaşık 5 katına çıkmış oldu.

Satışlarda yakalanan ivme, varlık artışlarında da kendini gösterdi. Bu dönemde inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri 379,5 milyar liradan yüzde 227,8'lik yükselişle 1 trilyon 244 milyar liraya, öz kaynakları da yüzde 243,1 artışla 71,9 milyar liradan 246,8 milyar liraya yükseldi.

- Gayrimenkul firmaların satışları da katlandı

Öte yandan inşaat sektörüyle yakından ilişkili olan gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmaların satışlarında da artış görüldü. Bu alanda faaliyet gösteren firmaların satışları 2010-2019 döneminde 4,5 milyar liradan 32,9 milyar liraya yükseldi.

Bu firmalar yurt içi brüt satışları 4,1 milyar liradan 31,1 milyar liraya, yurt dışında yaptıkları satışları da 50 milyon liradan 427 milyon liraya çıkarttı. Satışların altındaki "diğer gelirler" kalemi de bu dönemde 363 milyon liradan 1,4 milyar liraya yükseldi.

Gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmalar aktif büyüklerini artırmayı başardı. Bu dönemde bu firmaların aktif büyüklükleri yaklaşık 6 kat artışla 35,2 milyar liradan 213,4 milyar liraya çıktı.

Bu firmalar 2010-2019 döneminde öz kaynakları da 18,4 milyar liradan 49,3 milyar liraya yükseltti.

2010-2019 yılları arası inşaat ve gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmaların satışları, aktifleri ve öz kaynakları:

1.İnşaat (binTL)

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

Satışlar

96.251.381

119.986.368

144.188.767

171.684.190

205.008.657

215.016.433

292.939.776

361.292.311

432.679.126

473.623.929

yurt içi satışlar

89.580.287

110.753.074

133.244.336

157.177.237

189.385.104

199.841.445

268.971.654

329.442.307

395.608.165

431.777.282

yurt dışı satışlar

4.909.201

6.873.271

8.388.317

11.184.266

12.056.511

11.188.954

18.879.247

25.365.836

29.103.302

31.530.791

diğer gelirler

1.758.051

2.356.760

2.539.355

3.321.086

3.503.408

3.951.880

5.068.414

6.470.441

7.917.080

10.315.855

Aktifler

379.463.797

318.703.755

374.194.284

462.304.598

536.880.410

614.530.588

826.475.123

988.725.000

1.163.412.943

1.244.093.583

Özkaynaklar

71.915.563

80.594.458

93.695.244

107.001.165

121.083.805

129.307.712

162.579.113

184.104.126

211.230.754

246.771.547

2.Gayrimenkul faaliyetleri

Satışlar

4.490.772

6.554.458

7.345.588

9.624.131

12.354.413

12.399.392

16.049.296

19.804.453

27.528.911

32.927.016

yurt içi satışlar

4.077.321

5.958.628

6.796.989

8.799.009

11.351.941

11.577.170

14.969.939

18.464.222

25.844.552

31.127.322

yurt dışı satışlar

50.194

135.169

136.661

192.612

255.094

203.349

171.205

315.715

402.146

427.947

diğer gelirler

363.257

460.661

411.650

632.510

747.212

616.874

902.677

1.024.495

1.281.604

1.371.747

Aktifler

35.153.785

43.100.842

49.479.238

63.441.797

70.096.749

79.836.929

108.441.897

134.565.305

186.918.509

213.401.058

Özkaynaklar

18.414.994

20.481.849

23.497.132

27.452.137

30.907.636

32.232.130

35.191.389

37.998.302

41.192.139

49.280.445
Anadolu Ajansı
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