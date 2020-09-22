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MEB, meslek öğretmenlerinin yüzde 85'ine işbaşı eğitimi verdi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, ocak-ağustos dönemindeki eğitimlerle 25 bin 26 atölye ve laboratuvar dersi öğretmeninin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi tamamlanmış oldu
 22 Eylül 2020 11:15
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MEB, meslek öğretmenlerinin yüzde 85'ine işbaşı eğitimi verdi

- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019'da başlattığı proje kapsamında 25 bin 26 atölye ve laboratuvar öğretmenine işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi verdi.

Bakanlık, mesleki ve teknik ortaöğretimde son iki yılda attığı adımların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve mesleki alanlardaki güncel gelişmelerin takip edilmesinde önemli yer tutan öğretmenlerinin, işbaşı ve mesleki gelişim eğitimleriyle ilgili kapsamlı bir paket hazırladı.

Eğitim paketi kapsamında 2019'da 18 bin atölye ve laboratuvar öğretmeni işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi alırken bu yılın ocak-ağustos aylarında bu sayı 25 bin 26'ya ulaştı. Böylece yaklaşık iki yıl içerisinde mesleki eğitimde görev yapan alan ve atölye öğretmenlerinin yaklaşık yüzde 85'inin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi alması sağlandı.

Bakanlık yıl sonuna kadar meslek öğretmenlerinin yüzde 100'ünün mesleki gelişim eğitimi almasını hedefliyor.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yeni bir model olan alan öğretmenlerinin eğitimlerine sektörlerin destek vermesi uygulamasında önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

- "Mesleki gelişim eğitimlerinde 2018'e göre 10,6 katlık artış sağlandı"

Yeni imzalanan iş birliği protokolleriyle 2019 yılı için işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi alan öğretmen sayısında bir önceki yıla göre, 7,5 katlık artış sağladıklarını belirten Özer, şöyle devam etti:

"Mesleki eğitim alan ve atölye öğretmenlerimizin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi alabilmesi için 2019'da başlattığımız eğitim paketi kapsamında 2019'da 18 bin öğretmenimiz eğitim aldı. Bu sayede 2018'e göre eğitim alan öğretmen sayısı 7,5 kat arttı. Bu yıl da aynı eğitim paketini istikrarlı bir şekilde sürdürdük. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde ocak-ağustos dönemindeki eğitimlerle 25 bin 26 atölye ve laboratuvar dersi öğretmeninin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi tamamlanmış oldu. Böylece 2019'da başlattığımız eğitim planlamasına göre, mesleki eğitimde alan ve atölye öğretmenlerimizin yüzde 85'ine işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi hizmeti sunduk ve öğretmenlerin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerinde 2018'e göre de 10,6 katlık artış sağladık. İşbaşı ve mesleki gelişim eğitimi alan öğretmen sayımız yıl sonuna kadar 33 bini bulacak ve eğitim paketi kapsamında alan ve atölye öğretmenlerimizin yüzde 100'ünün işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi tamamlanacak."

Eğitim takviminin planlandığı gibi ilerlediğini belirten Özer, iki yılda mesleki ve teknik alan ve atölye öğretmenlerinin tamamına bu eğitim verileceğinin altını çizdi.

Özer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan ayında mesleki gelişim eğitiminde uzaktan eğitim seçeneğini de kullandıklarını aktardı.

- "Öğretmen eğitiminde tarihi bir eşiği geçtik"

Sektörlerle kurdukları güçlü iş birliklerinin meyvelerini her alanda almaya devam ettiklerini dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Özellikle öğretmenlerimizin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerinin tamamlanmasında bu iş birliklerinin çok önemli katkısı oldu. İki yıl gibi kısa sürede öğretmen eğitiminde tarihi bir eşiği geçmiş olduk. 2020 yılı sonuna kadar meslek liselerimizde işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi almamış hiçbir öğretmenimiz kalmamış olacak. Böylece mesleki ve teknik eğitimimiz daha da güçlenmiş olacak. Bu sürece katkı veren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze, çalışma arkadaşlarıma, sektör temsilcilerine ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı
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