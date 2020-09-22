Bakan Selçuk'tan velilere teşekkür
|22 Eylül 2020 11:15
|Yazdır
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yüz yüze eğitimin ilk gününde çocuklarını okula getirip, bahçeye girmeyerek el sallayan çiftin fotoğrafını paylaştı.
Bakan Selçuk, açıklamasında ise, "Okulun ilk günü, aile hatıralarının en güzellerindendir. Ne anne unutur, ne baba, ne çocuk. Dün yavrularımızı okula güvenle teslim edip okul bahçesine girmeme hassasiyeti gösteren, diğer çocukları da düşünen velilerimize teşekkür ediyoruz. Tüm yılı birlik içinde geçirmek dileğiyle" ifadesini kullandı.
Okulun ilk günü, aile hatıralarının en güzellerindendir. Ne anne unutur, ne baba, ne çocuk.Dün yavrularımızı okula güvenle teslim edip okul bahçesine girmeme hassasiyeti gösteren,diğer çocukları da düşünen velilerimize teşekkür ediyoruz. Tüm yılı birlik içinde geçirmek dileğiyle. pic.twitter.com/I5HpPLMOM6Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) September 22, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul'a dönüş yapanlar için '14 gün izole olun' uyarısı
22 Eylül 2020 11:18
|'Keşke maskesiz dolaşanlar neler çektiğimi görseler'
22 Eylül 2020 11:14
|'Genç kardeşlerimiz hastalığın kendilerine bulaşmayacağını sanıyorlar'
22 Eylül 2020 11:09
|5 maddede gündemdeki uluslararası deniz hukuku terimleri
22 Eylül 2020 11:07
|Çocuklarda teknoloji bağımlılığına karşı ailelere tavsiyeler
22 Eylül 2020 11:01
|İstanbul'da sağanak bekleniyor
22 Eylül 2020 09:40
|Ordu'da iki kardeş 9 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti
22 Eylül 2020 09:31
|Taksim Meydanı için 3 proje
22 Eylül 2020 08:07
|'Bu kış zor geçecek'
22 Eylül 2020 07:20
|Haliç'te kirlilik belgelendi
22 Eylül 2020 07:14