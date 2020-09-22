1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Keşke maskesiz dolaşanlar neler çektiğimi görseler'

Kovid-19'u yenen Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Oktay Polat:- "Hastanenin camından dışarıya baktığımda insanların sigara içtiğini ve rahat bir şekilde maskesiz dolaştığını gördüğümde 'keşke benim neler yaşadığımı ve nasıl zorluklar çektiğimi görseler' diye düşündüm.
 22 Eylül 2020 11:14
Yazdır
'Keşke maskesiz dolaşanlar neler çektiğimi görseler'

Ağrı ve Kars'ta hasta tedavi ederken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan doktorlar, zorlu geçen tedavi süreçlerini anlattı.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Oktay Polat, AA muhabirine, koronavirüse yakalandıktan sonra hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Yaklaşık 13 gün hastanede yatış sürecim oldu." dedi.

İlk günlerde dehşet derecede ağrıları olduğunu anlatan Polat, şöyle konuştu:

"Vücudumda bir kalemi kaldırabilecek kadar gücümün olmadığını, kaslarımda yırtılırcasına ağrılar oluştuğunu, vücudumdaki kemiklerimin tamamının patlayacak gibi olduğunu hissettim. Daha sonraki günlerde nefes darlığım iyice artmaya başladı. Kovid-19'a yakalanmam sürecinde doktor ve hemşire arkadaşlar sağ olsunlar ellerinden geleni yapıyorlardı ama nefes darlığım gitgide artmaya başlamıştı. İlk 8 günde bir dakika dahi uyku uyuyamadım. Doktor arkadaşlara ileri derecede uykusuzluk çektiğimi, bütün vücudumun ağrıdığını ve nefes darlığımın çok fazla olduğunu söylüyordum. Birçok uyku ilacı vermelerine rağmen hiçbirinin etkisi olmadı."

Polat, nefes darlığı süresince çok zorluklar yaşadığını belirterek, lavabo ihtiyacını karşılamakta güçlük çektiğini ve bu sürecin çok ağır geçtiğini vurguladı.

- "Keşke maskesiz dolaşanlar neler çektiğimi görseler"

İyileştiğinde rahat nefes almanın değerini anladığını belirten Polat, şunları kaydetti:

"Hastanenin camından dışarıya baktığımda insanların sigara içtiğini ve rahat bir şekilde maskesiz dolaştığını gördüğümde 'keşke benim neler yaşadığımı ve nasıl zorluklar çektiğimi görseler' diye düşündüm. O ellerindeki sigarayı atar ve maskeyi daha düzgün takacaklarını anlarlardı. 'Genç hastalara bir şey olmuyor, yaşlı hastalarda daha ağır seyrediyor' diye bir tabir vardı. Bunun kesinlikle yanlış olduğunu gördüm çünkü ben kendim bu hastalığı çok ağır geçirdim. İleri derece nefes darlığı ve yoğun bakıma düşme durumumda oluşmuştu."

- Hastasını taburcu edemeden Kovid-19'a yakalandı

Kars Harakani Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mine Oğuz da Kars'taki ilk pozitif vakanın kendi hastasında saptandığını anlattı.

Hastasını taburcu edemeden kendisinin de Kovid-19'a yakalandığını belirten Oğuz, şunları söyledi:

"İzolasyonum biter bitmez beni nöbet listesine yazın dedim çünkü arkadaşlarımız çok yoruluyordu. 24 saat nöbet tuttular ve özveriyle çalıştılar. Pandeminin ilk atağı tüm Türkiye için biraz zorluydu. Hiç bilmediğimiz ve deneyimli olmadığımız bir hastalıktı. Yoğun bakım sürecini aslında çok da yaşamayacağını düşündüğümüz 35-50 yaş arasındaki hastalarımız bir anda yoğun bakımlık oldular. Onları her yoğun bakıma verdiğimizde o duygusal yoğunluğu biz de çok fazla yaşadık."

Bu süreçte çok dramatik olaylarla da karşılaştıklarını dile getiren Oğuz, şu ifadeleri kullandı:

"İki aylık bebeği olan hastalarımız oldu. Çocuğunu emzirmesi gerekiyor ama anne ve evdeki herkes pozitif. Eve göndermek çok riskli, annenin bebeğini öpememesi bile hakikaten bizi üzüyordu. Kaybettiğimiz hastalar oldu, onlar için çok üzüldük çünkü hiçbir hekim hastasını kaybetmek istemez. Gece boyu hiç uyumuyoruz, her hastamız kötüleştiği zaman başından ayrılamıyoruz. Bu süreçte hepimiz çok yorulduk hem duygusal anlamda hem de bedenen çok yorulduk çünkü hastalarımızı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız."

Oğuz, Kovid-19'u atlatarak sağlığına kavuşan hastaları taburcu ederken büyük mutluluk yaşadıklarını da sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'a dönüş yapanlar için '14 gün izole olun' uyarısı
22 Eylül 2020 11:18		 Bakan Selçuk'tan velilere teşekkür
22 Eylül 2020 11:15
'Genç kardeşlerimiz hastalığın kendilerine bulaşmayacağını sanıyorlar'
22 Eylül 2020 11:09		 5 maddede gündemdeki uluslararası deniz hukuku terimleri
22 Eylül 2020 11:07
Çocuklarda teknoloji bağımlılığına karşı ailelere tavsiyeler
22 Eylül 2020 11:01		 İstanbul'da sağanak bekleniyor
22 Eylül 2020 09:40
Ordu'da iki kardeş 9 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti
22 Eylül 2020 09:31		 Taksim Meydanı için 3 proje
22 Eylül 2020 08:07
'Bu kış zor geçecek'
22 Eylül 2020 07:20		 Haliç'te kirlilik belgelendi
22 Eylül 2020 07:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:57 - Bakan Selçuk'tan EBA'da yaşanan sıkıntı ile ilgili açıklama11:47 - Japon şirket, virüsü 7 dakikada yok eden cihaz geliştirdi11:46 - Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı11:45 - Adana'da, evinde pompalı tüfekle vurulmuş halde kadın cesedi bulundu11:27 - 'Yılı tahminlerden iyi noktada tamamlayacağız'11:24 - YÖK'ün uyarısına rağmen, Üniversite alan mezunlarına başvuru şansı vermedi
11:23 - Sabah namazı sırasında camiden bağış paraları çalındı11:20 - Sınav ve belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılandı11:19 - Gram altın 469 lira seviyelerinde11:18 - İstanbul'a dönüş yapanlar için '14 gün izole olun' uyarısı11:15 - MEB, meslek öğretmenlerinin yüzde 85'ine işbaşı eğitimi verdi11:15 - Bakan Selçuk'tan velilere teşekkür
11:14 - 'Keşke maskesiz dolaşanlar neler çektiğimi görseler'11:13 - Özel okul ve yemek ücretindeki KDV farkı 'gider pusulası' ile iade edilecek11:10 - Liderlerden üçlü görüşme trafiği11:09 - 'Genç kardeşlerimiz hastalığın kendilerine bulaşmayacağını sanıyorlar'11:07 - 5 maddede gündemdeki uluslararası deniz hukuku terimleri
11:06 - İnşaat firmalarının satışları 10 yılda 5 katına çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Alkollü araç kullanıp, polislere küfreden hakim emekliye ayrılacak
MEB'den Öğretmenler Günü genelgesi
Didim Belediye Başkanı: 1 numaralı videodaki öpüşen kişi benim
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına saldırı ile ilgili detayları açıkladı
Bakan Selçuk'tan EBA'da yaşanan sıkıntı ile ilgili açıklama
Gülay Uygun'un ölümünde taksici ifade verdi
Ersin Düzen Fatih Altaylı kapışması: 500 bin lira aldığımı ispatla hiçbir ekrana çıkmam
Ankara'daki skandal olaya Koca'dan sert tepki: Devlet, geçit vermeyecek
Benzine indirim bekleniyor
Sağlık Bakanlığı, milli aşı için babayiğit arıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
jarrell eddie 2
ömer abdi tuncer 1
casablanca 1
mikrokafes 1
karanfiller ve domates suyu 2
münavebe 3
bugün olsa tarikata yine giderim 6
millet müzesi 1
bayram ikramiyesinin bütçe dengesini bozması 4
bal tutan parmağını yalar 2
SON İLANLAR
1200 kişilik Hakim Savcı alım ilanı yayınlandı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 145 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Eskişehir Espark 8 İşçi Alacak
Sivas İmranlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam