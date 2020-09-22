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'Yılı tahminlerden iyi noktada tamamlayacağız'

Bakan Albayrak: Yılı tahminlerden iyi noktada tamamlayacağız
 22 Eylül 2020 11:27
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'Yılı tahminlerden iyi noktada tamamlayacağız'

Albayrak:"Ekonomi 3. çeyrek için güçlü yükseliş mesajı verdi. Tüketici güveni yüzde 3,2 artarak 82 oldu.

Yılı tahminlerden iyi noktada tamamlayacağız"

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik verilerin iyi geldiğini ve yılın tahminlerden iyi bir noktada tamamlanacağını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından, eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi.

Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustosa göre tüketici güven endeksi yüzde 3,2 artarak 82 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.
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